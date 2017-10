Edición Impresa EL MERCADO CAYÓ 30% DESPUÉS DE LAS ÚLTIMAS PRESIDENCIALES

Sin contratiempos externos, no se repetiría corrección que siguió al triunfo de 2015 El mercado viene de marcar máximos y no sería de extrañar una toma de ganancias para entrar luego a mejores precios. Pero el mundo no complica como sí lo hizo hace dos años