Vacaciones millennials: originalidad a la orden del día

A la hora de viajar, el ABC de nuestra generación es: Amigos, Boliches, Cámara. Son la clave para la combinación perfecta, ninguno de los tres ingredientes puede faltar.

Si bien varias generaciones participan en las redes sociales, los millennials somos la generación que mayor vínculo y presencia tiene en ellas. Nuestro objetivo es compartirlo todo con el mundo: nuestra vida pública y la privada también. Llegamos a tal punto de elegir nuestras vacaciones o viajes pensando en las fotos que podremos sacar en ese lugar, para luego subirlas a las redes y que sean vistas por todos los que navegan en ellas.

Un estudio desarrollado por Schofields Insurance en el Reino Unido contenía la pregunta “¿Qué es lo más importante cuando elegís tu destino de vacaciones?” y la opción “según lo instagrameable que sean las vacaciones” fue la más elegida por los millennials.

Para vacacionar, los millennials elegimos lugares que salgan de lo común, deben ser vibrantes, atrapantes y hasta insólitos. Queremos conocer, pero también mostrar algo diferente. Incluso puede aparecer una competencia por la elección del lugar más exótico. Algunos de los lugares más elegidos por los millennials argentinos en 2017 fueron Tailandia y las playas de Croacia y España, en Europa, y de Brasil y Colombia, en América. Para los que tienen un nivel económico alto -generalmente sostenido por sus padres-, pareciera que “pasó de moda” ir de vacaciones a Miami o New York, ya que para ellos se volvió casi habitual, lo que explica que estos privilegiados elijan nuevos destinos y culturas. Pero tampoco aquellos que sin un poder adquisitivo tan elevado se quedan atrás a la hora de vacacionar.

Viajando ando…

Santiago, de 24 años, suele ir en verano a Punta del Este o Río de Janeiro y en julio prefiere ir a Europa o esquiar en el país. “Elijo sobre todo lugares donde vaya gente de mi edad y siempre prefiero viajar con mis amigos. De vez en cuando se arma algún viaje en familia o quizás nos vamos para las fiestas, aunque solamente por unos días, el resto de las vacaciones las paso con mis amigos”, afirma.

Si viaja solo, elije hospedarse en hostels y por lo general come afuera; si van en grupo de cuatro o más, alquilan un departamento y cocinan.

Los Campos Elíseos en París

Vacaciona en el exterior porque “el mundo es demasiado grande como para encerrarse en un solo lugar”, y admite sin temor a prejuicios que el pasaje “siempre” se lo pagan sus padres. Entre las ventajas que tiene viajar al exterior, Santiago destaca el poder conocer otras culturas, aprender nuevos idiomas o reforzar los ya aprendidos, comprar ropa más barata y, por supuesto, las increíbles fotos que se pueden sacar. “Europa, sobre todo, es un lugar que para mí es fascinante. Se hablan idiomas distintos, las costumbres son variadas, las salidas son diferentes y hay que disfrutarlas: gasto la mayor parte de mi presupuesto en boliches. Lo que más me gusta de viajar es conocer gente de otros países, el famoso ‘intercambio cultural’ de los viajes. Además, la historia que tiene ese continente es increíble. No te cambio por nada del mundo un viaje a Europa con amigos”.

Playas y fiesta

Ignacio, de 22 años, afirma: “Los millennials buscamos mucho la playa y lugares con fiestas para arrancar el año con todo, últimamente salen mucho destinos como Río de Janeiro, Costa Rica, Colombia y Tailandia. También, playas paradisíacas o paisajes increíbles como para desconectarse un poco del cemento de la city porteña. Los compañeros de aventuras son generalmente grupos de amigos, novia o algún conocido del momento que tenga ganas de viajar”.

Elegidas: las playas de Colombia

Para Ignacio, algunas de las ventajas de vacacionar en el exterior son: “Salir un poco de lo conocido y de la misma gente que uno se cruza en los boliches de moda”. Dice que la costa argentina está muy cara y que las playas del país no se comparan con las de afuera. Pero, a diferencia de Santiago, destaca: “El pasaje siempre me lo pago yo, en cuotas, así se aliviana un poco, y siempre busco los pasajes más baratos, es clave sacarlo antes”.

“Afuera –detalla- compro mucho en el freeshop, a veces perfumes, chocolates o algún recuerdo. Si voy con un grupo de amigos, trato de buscar un departamento, o, dependiendo del lugar, podemos llegar a ir a un hotel. Casi no vamos a hosteles. Generalmente cocinamos, así ahorramos un toque, aunque a veces salimos a comer a algún restaurante”.

Papi no me paga ni los chicles

Augusto, de 28 años, en general vacaciona con amigos. “Elegimos como compañía grupos de chicos que estén en la misma y grupos de chicas que se hospeden cerca”. Dice que “el 100%” de los destinos que elije son las zonas costeras de Latinoamérica que son frecuentadas por gente de edades similares.

En cuanto al pasaje, comenta: “Lo pago yo, obvio, papi no me paga ni los chicles”. También menciona que comprar un pasaje suele ser complicado: “Las low cost tienen problemas y encima no son tan low cost, ya que terminás pagando el transporte del equipaje y la comida, así que por lo general, si sacás pasajes en aerolíneas tradicionales con anticipación, gastás lo mismo y es más confiable”.

En cuanto al hospedaje, Augusto y sus amigos elijen casas o departamentos que alquilan entre todos: “Si es cerca de la playa, mejor”. Se sabe que la comida es un tema muy importante entre los millennials pero en las vacaciones elijen evitar algunos gastos: “Casi siempre comemos cosas simples cuando estamos de vacaciones aunque debo admitir que durante el año, soy el chef designado del grupo y cocino para mis amigos comidas más elaboradas e interesantes como paellas, asados, woks. Cuando hay que comer algo más simple, como arroz o fideos, se encarga otro”.

Además de no gastar demasiado en comida durante las vacaciones, Augusto afirma que tampoco suele comprar muchas cosas cuando está con sus amigos: “Solamente puedo llegar a gastar en alguna tontera, o algún souvenir para mi familia". Pero la historia es diferente si vacaciona con su familia: “En familia es otra cosa, en ese caso sí compro y mucho”.

Garroneo

Nicolás, de 26 años, cuenta: “Si es para divertirme y conocer, me gusta viajar con mis amigos. En cambio, si quiero relajarme, voy con mi familia”. Casi siempre viaja al exterior y asegura que lo mejor es conocer gente de otros países y otras culturas: “Te abre la cabeza”.

La foto en Instagram

Admite que si viaja con sus amigos no compra casi nada. “Para algunos, la fotito en Instagram no puede faltar. A la gente que se va de viaje y más a los que son de nuestra edad les encanta sacarse foto con todo y a todo y después, por supuesto, subirla a las redes”.

Nicolás explica que su familia trabaja en turismo y afirma: “La verdad que garroneo bastante con eso, por ejemplo, en unos días me voy a Miami.” Cuando viaja con amigos, prefiere ir a hosteles: “Son la posta para conocer gente”. Aunque no descarta los hoteles a buen precio. “Si estoy con plata se come afuera, depende del presupuesto que esté manejando. Igualmente no en restaurantes demasiado caros”.

La comida en Islandia

Luego de escuchar estas opiniones bastante similares, la pregunta es si en otros lugares del mundo los millennials que pueden viajar tienen las mismas preferencias. Y, en efecto, del otro lado del Atlántico la situación es bastante similar.

Ivana, de 25 años, que hace unos meses está paseando por Europa, cuenta: “Los millennials de Europa eligen destinos turísticos exóticos, mejor dicho random, ya que están cansados de los monumentos abarrotados de turistas con selfie sticks. Para ellos, las vacaciones con amigos son la mejor opción que existe. Y se barajan destinos como Bulgaria, Ucrania, Escocia o Islandia”.

Islandia, destino exótico

A la hora de hablar de gastos, Ivana comenta: “En lo que respecta a costos, encontramos los dos extremos entre estos destinos. Desde poder gastar sin pensar en el presupuesto porque todo es barato hasta la experiencia de Islandia de haber facturado una valija de comida ya que los destinos excéntricos son desmedidamente caros. Allí las caminatas, runnings y actividades recreativas son las que más se disfrutan con amigos. Al final del día, la recompensa es una copa colmada de vino con la mejor vista panorámica, que será subida a Instagram, obvio”.

Sobre su propias vacaciones dice: “El viaje lo pago yo, compro regalos para amigos, como por ejemplo té en Londres o un gorro de lana de oveja de Islandia. En souvenirs, más que postales para la colección y un llavero, no gasto. El pasaje más barato sí, siempre. Para alojarme, elijo hosteles casi siempre o airbnb también. Y en lo que a comida respecta: buen desayuno en un bar local y, durante el día, ‘street picoteo’, llámese sándwich o fruta para salir del paso y cena en restaurantes previamente localizados para conocer la gastronomía local”.

Cada cual elige el lugar para sus vacaciones a su medida, pero no importa a costa de qué, aunque gaste todos sus ahorros o le paguen el viaje los padres. Si el lugar sale fuera de lo común, mejor. Y si hay que ahorrar, se ahorra en hotel o en comida, pero no en salidas y diversión. Lo fundamental es pasarla bien y más que eso: mostrarles a los demás que es así. Llevado al campo de la filosofía, nuestro planteo sería: “Publico, luego existo”.