Das Neves logró la victoria en Chubut y Cambiemos se quedó con Santa Cruz

"Ganamos, carajo". Con esa frase, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, adjudicó el triunfo de los comicios para diputados nacionales de la alianza Chubut para Todos, encabezada por el vicegobernador Mario Arcioni. La celebración fue hecha por Das Neves en una conferencia de prensa que ofreció la fórmula gobernante provincial cuando se llevaban escrutadas el 50% de las mesas.

"Triunfamos en 19 localidades y somos uno de los pocos distritos que superó la tendencia nacional logrando imponernos a pesar del notable apoyo que recibió el candidato de Cambiemos (Gustavo Menna) del gobierno nacional, con la permanente visita de ministros nacionales que viajaron", enfatizó un Das Neves visiblemente desmejorado.

Al cierre de esta edición, y tras una pelea que estuvo por varias horas palmo a palmo a cuerpo entre las tres fuerzas (Das Neves, Cambiemos y el FPV), y con el 93,93% de las mesas escrutadas, el Frente Chubut para Todos se alzaba con el 32,92% de los votos, seguido por Cambiemos (31,15%) y el FPV quedaba en 24,08%. Así las dos primeras fuerzas que repartirán las 2 bancas de diputados nacionales en juego.

Mientras, en Santa Cruz, la alianza Unión para vivir Mejor-Cambiemos le sacó más de 12 puntos a la lista del kircherismo, que responde a la gobernadora Alicia Kirchner. Con el 99,06% de las mesas escrutadas, al cierre de esta edición, Cambiemos Santa Cruz se alzaba con el 44,19% de los votos, por lo que sumaba 2 senadores naciones y 2 diputados nacionales (renovó uno y se hizo del otro escaño); mientras el FPV consiguió el 31,98% de los sufragios, y se llevaba 1 senador y un diputado nacionales.

El senador nacional electo Eduardo Costa calificó como "histórico" la mayoría obtenida por el Cambiemos santacruceño y remarcó que la provincia sureña "se ha sumado a la ola de cambio que lidera el presidente Mauricio Macri y de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal".

Otro distrito patagónico que se pintó de amarillo fue Neuquén, donde se elegían 3 diputados nacionales. Allí, Cambiemos amplió la diferencia que había obtenido en las PASO de agosto contra el MNP, que sufrió una derrota histórica. Con el 99,32% de las mesas escrutaadas, Cambiemos lograba anoche 28,14% de las adhesiones, casi 7 puntos por encima del Movimiento Popular Neuquino, que obtenía 21,42%, mientras Unidas Ciudadana llegaba a 19,30% de los sufragios. Con estos resultados, las tres bancas para la Cámara baja nacional se repartían entre las tres fuerzas políticas: David Schlereth (Cambiemos); Alma Chani Sapag (MPN); y Norman Darío Martínez (UC).

En tanto, en Río Negro, el Frente para la Victoria se alzó con un claro triunfo, al sacarle 17 puntos a Cambiemos, en las elecciones por las que renueva dos bancas para la Cámara de Diputados nacional. Escrutada el 99,38% de las mesas, la lista del FPV, encabezada pr María Emilia Soria lograba 49,30% de los votos, sobre el 32,02% de la nómina de Cambiemos, liderada por Lorena Matzen, que se repartirían las dos bancas en juego. De ese modo, las cinco bancas rionegrinas en Diputados quedarían en 3 para el FPV (Soria, Claudio Martín Doñate y Silvia Horne) y 2 para el oficialismo nacional (Sergio Wisky y Matzen).

Desde la ciudad de General Roca, Soria destacó el amplio triunfo en la provincia, con agradecimiento a los distintos sectores del Partido Justicialista. "Pudimos entender el único y el más importante objetivo, que es el bienestar del pueblo rionegrino. En todas las ciudades de la provincia crecimos alrededor de 13 puntos. El electorado fue muy claro; no quiere a los especuladores, no quiere a los vendepatria, no quiere a los que ajustan", remarcó la reelecta legisladora.

El FPV también se impuso en Tierra del Fuego, aunque con un margen estrecho sobre Cambiemos. Con el 99,78% de las mesas escrutadas, el Frente Ciudadano y Social que responde a la gobernadora Rosana Bertone, obtuvo el 29,99% de los votos, y Cambiemos fueguino sumó el 29,73% de las adhesiones, con lo que se reparten un diputado nacional cada uno (se renovaban dos bancas).