Llegó la hora de hablar de esas palabras prohibidas

Cuando escribí para las PASO pensé en dos notas, una con un triunfo del oficialismo y otra con uno del Kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Al arrancar me di cuenta de que las dos se reducían a una sola. Con la experiencia de agosto, este domingo trabajé con una sola nota desde el vamos. No porque el resultado estuviera jugado. Sino porque cualquiera fuese el resultado electoral, el desafío del Gobierno era el mismo.

No sólo consolidar los resultados económicos y electorales alcanzados hasta aquí. El objetivo debe ser mejorarlos. La inflación sigue siendo altísima. Es menor que la del año pasado, pero sólo ha vuelto a los niveles promedio de los últimos años K. La dispersión sectorial del crecimiento sigue elevada. Y con acuerdos sectoriales sólo se resuelven algunos obstáculos de los sectores beneficiados por ellos, pero no los de la mayoría de los sectores que dependen de la macro. El peso fuerte torna más evidente la falta de competitividad y la sobreregulación de la economía: hemos vuelto a hablar del "costo argentino", como en otros episodios de peso sobrevalorado.

En este contexto, hay palabras que en Argentina que están casi prohibidas para lo políticamente correcto. Y parece haber llegado el momento de que el Gobierno se anime a usarlas. No necesariamente a todas ellas, pero sí a unas cuantas: ajuste, programa (económico), liberalización, desregulación, flexibilidad, libre comercio, competencia, FMI, etc. No podré ocuparme de todas ellas aquí, pero sí quiero hacerlo de la más temida de todas: ajuste.

Viendo el gráfico que acompaña la nota, no hay dudas que la peor herencia del populismo kirchnerista es el crecimiento descomunal del tamaño del Estado argentino que prácticamente se duplicó en el lapso de doce años. El gasto primario del sector público consolidado, pasó de menos de 20% del PBI en 2002, al 38% en 2015. El otro lado de la moneda de este vértigo de gasto descontrolado, han sido no sólo el crecimiento de la presión tributaria que soporta el sector formal de la economía, sino también, dada la insuficiencia de esos recursos tributarios, los once años de inflación al 20% o más.

Del mismo modo, tampoco deberían quedar dudas que el progreso en materia de ajuste del tamaño del Estado es lento. Es cierto que la sociedad argentina vota mayoritariamente por un Estado grande. Y que para gobernar hay que ganar elecciones y que las elecciones se ganan, en buena parte, con la billetera. Sin ir más lejos, todos los días leemos y escuchamos análisis que adjudican el triunfo del oficialismo, en buena medida, al aumento del gasto social y a la obra pública.

¿Pero puede la Argentina crecer sustentablemente con el peso de un gasto público tan anormalmente alto? Nótese que en el pasado, el ajuste del tamaño del gasto se produjo a través de sucesivas crisis. El Rodrigazo de 1975, la crisis de la deuda de 1982, las hiperinflaciones de 1989 y 1990, y la crisis de 2001 son claros ejemplos. Las crisis fueron el mecanismo de ajuste cuando la política no quiso, no supo o no pudo controlar y ajustar el gasto a niveles compatibles con la estabilidad monetaria y cambiaria y con la disponibilidad de financiamiento externo.

Por el momento, la posibilidad de endeudarse en los mercados internacionales de deuda le permite al gobierno financiar el gradualismo fiscal, mientras el Banco Central intenta bajar la inflación a través del mecanismo de metas de inflación. Al mismo tiempo, el resultado electoral le da al presidente Macri la gobernabilidad necesaria para encarar los desafíos que fueron dejados para más adelante. El más adelante ya llegó. Estamos de nuevo frente a una oportunidad histórica para dejar atrás la Argentina de las crisis. Pero para aprovecharla no se puede ser tímidos, ni se puede esquivar el conflicto todo el tiempo.

*@luissecco Director - Pers

pectiv@s Económicas