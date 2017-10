Qué cambia con el resultado electoral en la city porteña

Cambiemos obtuvo un amplio triunfo en la mayoría de los distritos del país y en la madre de todas las batallas, en la provincia de Buenos Aires, también superó la prueba. Estos resultados no solo tienen impacto sobre mapa político y las relaciones de poder, sino que también el impacto es sobre el mercado y la economía.

Leonardo Chialva, Socio de Delphos Investment indicó que el Gobierno empieza a ejercer el poder y agregó que la bomba que dejó el kirchnerismo aún no se desactivo completamente.

¿Qué cambia con el resultado electoral?

Básicamente que el Gobierno empieza a ejercer el poder. Algo tan determinante como ello. Hasta las PASO la percepción era que el gobierno no contaba con los grados de libertad suficientes como para realizar los cambios necesarios para que el modelo económico tenga una sustentabilidad de largo plazo. Los desbalances dejaron de financiarse con inflación para pasar a hacerlo con deuda. Pero los desbalances siguen. Es decir, "la bomba" que dejó el kirchnerismo no se desactivó, sino que solamente se corrió de lugar. El trabajo luego de esta elección será el de generar los consensos necesarios para empezar el arduo trabajo de cortar los cables sin que el artefacto explote.

¿Y de qué se trata dicha "bomba"?

Es una forma de representar los problemas generados por las inconsistencias del programa económico llevado adelante por el kirchnerismo. Nos referimos a un grave desequilibrio fiscal, a enormes distorsiones de precios y tarifas, a una delicada situación monetaria y cambiaria, a una enorme presión impositiva que implica falta de competitividad del sector privado, a regulación excesivas que desalientan al sector privado, entre otras.

¿Pero el Gobierno no fue resolviendo estos temas?

Algunos pocos sí, pero la gran mayoría no. De hecho, ya podemos ver un nuevo problema que es un mayor endeudamiento, ya que para financiar el gradualismo se contrajeron niveles muy importantes de deuda. En este sentido, la deuda del BCRA expresada en Letras es tal vez un elemento de preocupación que creció con la gestión actual. Hoy nos encontramos con una mayor vulnerabilidad cambiaria y monetaria ya que el stock de Lebac en manos de inversores que no sean instituciones financieras en relación a las reservas internacionales pasó del 30% a comienzos de 2016 al 80% actual. En parte esto se debe al auge de los Fondos Comunes de Inversión. La gente canaliza por medio de los mismos sus inversiones en pesos en lugar de hacer un plazo fijo. Esto tiene sentido porque es más rentable y más líquido. Pero es un riesgo sistémico importante porque la velocidad potencial de retiro de esos fondos es mayor que la de vencimientos escalonados de plazos fijos. Este es un punto que muestra una debilidad mayor del BCRA, a pesar de sus crecientes reservas internacionales. El deterioro patrimonial continúa y debe ser corregido. Este punto debe ser abordado en la nueva gestión post elecciones.

¿Entonces cambia en algo un portafolio de inversión?

En términos estructurales no. Mientras siga soplando viento a favor a nivel global, el gobierno dispondrá de tiempo para ir haciendo los ajustes necesarios sin demasiado costo social y político. Pero hay que tener en cuenta que ese tiempo que nos da el mundo no va a estar para siempre. Entonces el gradualismo pre PASO debe dar lugar por lo menos a una "aceleración del gradualismo". En este sentido, el gobierno necesitaría un nuevo desplazamiento de la paridad cambiaria para ajustar los números del BCRA, la situación fiscal y la competitividad del sector privado. Con mayor poder político podría contener las presiones por el lado de precios y salarios. Pero no tiene todo el tiempo del mundo para ello ya que en marzo empezarían a ingresar los dólares del campo y el mercado cambiario privado pasaría a tener un exceso de divisas. Es decir, con esto se trasluce que se abre un período entre noviembre de este año y marzo del próximo en el cual por compra de dólar ahorro, dólar turismo e importaciones se produciría un déficit de dólares. Como los dólares del Tesoro se negocian en otra ventanilla, el BCRA podría aprovechar para dejar correr al dólar hasta un nuevo equilibrio.

¿Y qué hay del "carry trade" en este contexto?

En la entrevista que me hiciste a finales de diciembre de 2016 te decía que las Lebac le iban a ganar al dólar. Y así fue. La inversión en Lebac dejó un retorno del 23% y el dólar se movió un 9% en entre la entrevista y hoy. La diferencia de retorno fue de 14 puntos porcentuales. En u mundo de tasa "cero". Nada despreciable. En este momento creo que hay que elevar la proporción de instrumentos dolarizados en las carteras, es decir bajar el riesgo en pesos ante la expectativa de cierta corrección cambiaria hasta que entren los dólares del campo. Luego vendrá el momento del "carry trade" nuevamente

¿Es decir, no se terminó el "carry trade"?

Creo que sólo se va a tomar un respiro. Un par de meses de un posicionamiento más defensivo para luego volver a la carga. Eso sí, siempre que el mundo acompañe. Veremos cómo estamos en este aspecto allá por marzo de 2018. Tendremos que hablar nuevamente para entonces.