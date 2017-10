Materias primas: buscan pistas en el Congreso del Partido Comunista chino

Como pocas veces en los últimos años, los mercados internacionales de commodities están absolutamente pendientes de las conclusiones de un congreso partidario. Lo que pasa es que no se trata de cualquier convención, sino que es la del mayor partido político del mundo: el Congreso del Partido Comunista de China (PCCh), que en estos momentos se encuentra reunido en Beijing hasta el martes 24 de octubre.

El gigantismo de tal evento (más de 2200 delegados presentes) no sería tan impactante si no fuera porque de lo que se decida allí dependerá gran parte del futuro próximo de los mercados financieros de materias primas. Si desde el punto de vista deportivo el mundo se detiene cada cuatro años para seguir de cerca los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol, desde el punto de vista financiero no hay nada que se le asemeje más que el actual Congreso del PCCh.

La convención, que dura una semana y cuyo principal objetivo consiste en "entronizar" a quien será el líder del gobierno para los próximos cinco años, también sirve para saber qué se espera del futuro económico nacional, cuáles son los planes de desarrollo y qué consenso existe dentro del partido para llevar adelante las medidas que se anuncien.

Si bien la principal incógnita fue develada hace ya un tiempo, es decir que el actual presidente Xi Jinping renueva su mandato y, por lo visto hasta ahora, con un mayor poder otorgado por los congresistas, las perspectivas económicas tienen en vilo a los mercados. Para los países productores de commodities (energéticos, mineros y agrícolas), que China anuncie un incremento proyectado del PIB por encima o por debajo del 7% anual no es un detalle menor. Porque al ser el mayor consumidor de materias primas del mundo, su tasa de crecimiento define de manera directa el futuro de los mercados financieros especializados.

Si desde principios del siglo XXI China se convirtió en el gran comprador de commodities global, se debió a las necesidades de su acelerado desarrollo, que llevó al país a convertirse en la segunda potencia económica mundial, solo por detrás de EE.UU. Fue así que pudo encadenar tasas de crecimiento muy significativas, de hasta un 14% anual (en 2007), lo que provocó asombro y envidia en el resto del mundo, y permitió acuñar la expresión "crecer a tasas chinas". Hoy el panorama luce menos impactante, puesto que desde hace dos años la economía se expande ligeramente por debajo del 7%, aunque sigue siendo un nivel extraordinario para la gran mayoría de países, pero no suficiente a los ojos de los operadores.

Hagan sus apuestas

Todos esperan el discurso de cierre del Congreso para conocer la visión del gobierno respecto del futuro próximo. ¿Volverá a impulsar el crecimiento para superar a la economía estadounidense en 2050, como afirmó Xi hace un tiempo atrás? ¿O seguirán con la política de enfriamiento gradual de la demanda interna para desinflar la burbuja especulativa que viene acechando al mercado inmobiliario y, al mismo tiempo, reducir el nivel de su deuda pública?

Si se toman los datos de importaciones de commodities desde principios de año hasta hoy, quienes apuestan a que siga el crecimiento económico pueden esperar tranquilos el final de la convención del PCCh. Pero en la visión de George Magnus, ex economista en Jefe del banco UBS y actual profesor de la Universidad de Oxford, "si el gobierno encarara de manera seria la reducción de su deuda, probablemente abandonaría o suprimiría el objetivo de crecimiento económico. Hasta ahora, Xi mostró poco interés en la economía y las finanzas".

Por lo visto, hay bastante incertidumbre entre los analistas respecto de las conclusiones a las que vaya a llegar el PCCh sobre sus objetivos de política económica para el próximo quinquenio. Por su parte, Xi afirmó en su discurso de apertura del Congreso que "la apertura nos trae progreso a nosotros mismos, mientras que el aislamiento no hace quedar rezagados. China no cerrará sus puertas al mundo, estaremos cada vez más abiertos". Muchos quieren interpretar sus palabras como un guiño hacia el crecimiento, aunque también podría estar insinuando exactamente lo contrario.

Contra la contaminación

Lo que pasa es que esa apertura que predica el presidente chino incluye además (habrá que ver en qué medida) un mayor respeto por el medio ambiente y una reducción de la contaminación, que es un problema gravísimo en vastas zonas del país. Justamente, este flagelo podría provocar grandes cortes en la producción de acero, junto con el cierre de numerosas plantas muy contaminantes. Después de tres décadas de crecimiento explosivo del sector en China, tal vez haya llegado el momento de reducir la producción y apuntar a priorizar procesos de elaboración más limpios.

En el mismo sentido, existe incertidumbre entre los operadores financieros sobre el rumbo que tome la economía en los sectores del aluminio y del petróleo, preocupados por una baja en la demanda doméstica y su impacto en la oferta global.

Y en lo que respecta a la agroganadería, los analistas consideran que el combate contra la polución también podría afectar la compra de materias primas como la soja, un escenario que debería interesar a la Argentina. Según los especialistas, el gobierno ya cerró o reubicó a más de 200.000 granjas criadoras de cerdos y pollos para luchar contra la contaminación del agua, y tiene pensado eliminar a muchas plantas productoras de harina y aceite de soja para mejorar la ecuación medioambiental. Pero para conocer el final de esta película, todos van a tener que esperar a que el Congreso dé su veredicto.