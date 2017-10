Tras las elecciones, aún hay margen para cambios de precios en el mercado

Después de las elecciones y con una mirada hacia el mediano y largo plazos sobre el futuro del mercado local y la economía argentina, El Cronista tuvo la oportunidad de conocer la mirada y análisis de Marcelo Elbaum, Gerente de Inversiones Institucionales de Allaria Ledesma, quien se muestra optimista sobre el futuro del país y el mercado financiero local.

Con las elecciones, ¿creés que la historia que tiene para contar Argentina está agotada o aún mantiene su atractivo?

Yo creo que se reaviva la historia y las elecciones son un nuevo voto de confianza. El mercado descontó en las primarias que el gobierno tiene el apoyo para llevar adelante determinadas reformas que el mercado quiere ver. Ahora bien, lo que los inversores esperan es que esa expectativa se consolide y se verifique que lo que se dice que se va a hacer, efectivamente se haga. En otras palabras, que pasemos de expectativa a consolidación.

El mercado espera a que se consolide el proyecto de Cambiemos y que Argentina haga un salto de calidad para ir acercándose a lo que tienen los países de la región como Brasil, Chile, México, entre otros.

¿Y cuánto hay en los precios?

Es cierto que hay mucho dentro de los precios pero no está todo. Cuando se compara lo que rinden los bonos argentinos con un spread de 350 puntos básicos contra un promedio de la región de 200 puntos básicos, se observa que aún hay más espacio para comprimir. Esos 150 puntos básicos no se van a comprimir el año que viene o de forma inmediata. Para ello se tienen que dar ciertos hechos, como recalificaciones de deuda de las calificadoras de deuda, ingresar al índice de emergentes de MSCI, ingresar a la OCDE, etcétera. Para pasar a Brasil todavía nos falta un tiempo (de hecho estamos 5 escalones por debajo de su calificación y en la parte larga de la curva de bonos tenemos un spread de 100 puntos básicos y en este contexto ya parece razonable) y conseguir objetivos planteados que aún no alcanzamos.

Creemos que podemos ver una mayor reducción de spreads del orden de 50 a 60 puntos básicos de acá a fines de 2018. Es cierto que los márgenes ya son más chicos ya que en el último tramo de compresión el análisis se torna más fino y detallado.

Hay otros datos que le juegan a favor a nuestro país y es el hecho de que hay poca mercadería de activos financieros en el mundo y las tasas van a seguir bajas. Eso es un buen dato para países como el nuestro ya que tornan atractivos a nuestros activos en un contexto en el que dependemos del financiamiento externo. A su vez, Argentina tiene un perfil de deuda muy despejado de acá hasta mediados de 2019 y no hay peligro de refinanciación de deuda.

El mercado compró y ya se redujeron los spread con la expectativa de que se den cambios.

¿Los fundamentals ayudan para seguir pensando en mayor compresión de spreads hacia adelante?

Si pero hay desafíos. El déficit de cuenta corriente argentina es uno de los más elevados de la región (se ubica en torno al doble de la región aproximadamente) y dado el gradualismo por el que optó la Argentina, y la necesidad de financiarse externamente, dependemos mucho de lo que pase con la tasa de interés exterior o que los inversores decidan dejar de financiar a países como Argentina. Dado que en un régimen de metas de inflación solemos tener un ciclo de apreciación cambiaria o se puede esperar superar el déficit de cuenta corriente por el lado del tipo de cambio y lo que va a tener que operar nuestro país es mucho sobre la productividad y la competitividad. Y allí son clave las reformas laboral y fiscal, más la inversión en infraestructura para bajar costos de logística.

Argentina efectivamente tiene una buena historia para contar, hay espacio para seguir comprimiendo spread y con buenas rentabilidades potenciales hacia adelante, pero se deben convalidar las reformas. Lo que hay que resaltar es que las tasas que tiene Argentina coinciden con las que se están operando en mundo. La búsqueda de retornos a nivel internacional explica el apetito sobre activos locales y por ello se dio también la suba de los bonos argentinos.

No creo que el mercado haya comprado cosas que no ocurrieron ya que estamos viendo una baja de la inflación, una reducción del déficit y reactivación económica. Quizá no tiene la velocidad que quisiéramos pero efectivamente se están dando señales y que el mercado lo toma como algo positivo.

No hay una burbuja en los activos locales entonces.

No creo que el mercado se haya pasado de rosca. Cuando se comparan las valuaciones de Argentina contra la región, se observa que todavía hay valor en los activos locales. Creo que los bancos no están caros sobre todo cuando se observa el potencial de crecimiento que tiene el crédito al sector privado. El mismo se ubica en 14% contra el 49% del promedio de la región y 65% de Brasil y por eso los bancos aún tienen potencial. Creo que el sector energético también tiene recorrido aunque hay que ser más selectivos dado que muchas acciones muestran un avance más que significativo en lo que va del año. Igualmente no hay que dejar de resaltar que siempre nos enfrentamos a un riesgo sistémico.

¿Cuáles son los mayores riesgos que le ves a la Bolsa y activos locales?

Creo que el mayor riesgo local es que no se logre avanzar en las reformas estructurales mencionadas. A nivel internacional creo que el mayor riesgo pasa por una suba abrupta de las tasas de interés. En ambos casos soy optimista ya que creo que el gobierno está comprometido en alcanzar sus objetivos a la vez que no vislumbro una suba abrupta de tasas de interés de la Fed, aunque sí una suba moderada, al considerar que la inflación internacional va a permanecer por debajo de los objetivos planteados por los principales bancos centrales.

¿Dónde ves la cobertura en la bolsa local? ¿Dólar? ¿Lete? ¿Lebac?

Creo que si se activa el escenario de mayor volatilidad y los activos de riesgo comienzan a sufrir, buscaría el posicionamiento en dólares vía Letes. Hoy igualmente buscaría un posicionamiento que esté en torno al 75% en pesos y 25% en dólares ya que creo que el carry trade va a seguir funcionando en 2018. Estimamos un tipo de cambio que va subir menos que la inflación para fines de 2018 con lo cual vamos a seguir teniendo tasa de interés real positiva vía Lebac.

¿Qué tiene que pasar para que corrijan las acciones en Wall Street?

Creo que es llamativo lo que pasa en el exterior y varios analistas y referentes de mercado resaltan sus dudas sobre el desarrollo de ciertas variables como la inflación, desempleo, el PBI y su relación con los mercados. Lo que creo es que se observa que hay dinero laxo en el mundo y el crecimiento no aparece. El dato más importante a mirar es la inflación ya que la tasa de interés va moverse en consonancia con esta variable pero se ve que el menor desempleo no se traslada a precios. Lo que sí hay que resaltar es que las divergencias entre precios de activos financieros y valuaciones saludables pueden durar más tiempo de lo que uno prevé. Así ocurrió con todos los grandes techos de mercado.