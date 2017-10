Bullrich y Vidal: "Somos la generación que va a cambiar para siempre la provincia"

Con casi el 97% de los votos escrutados y minutos antes de las 23, los candidatos a legisladores nacionales de Cambiemos salieron triunfantes al escenario montado en Costa Salguero, el tradicional búnker de Cambiemos. Desde allí, los dos oradores principales del triunfo bonaerense fueron Esteban Bullrich, primer senador electo, y la gobernadora María Eugenia Vidal. "Somos la generación que va a cambiar para siempre la provincia", dijeron.

El primero en subir al escenario fue Bullrich, que apenas tomó el micrófono dirigió un mensaje a la militancia: "Sí se pudo", les dijo, y la respuesta fue una explosión de aplausos. A continuación, el senador electo repasó una lista de agradecimientos y luego analizó: "Hoy dimos un paso para fortalecer la democracia. Confirmamos el cambio que ustedes comenzaron en 2015".

"Sigamos aspirando a una provincia y un país donde el que piensa diferente no sea un adversario sino una visión a la cual tomar en cuenta", pidió Bullrich casi al final de su mensaje, lo que también fue el tono que intentó imprimir en el último tramo de su discurso.

Cinco minutos después de las 23, Vidal, ovacionada, tomó el micrófono. "Esta noche seguimos haciendo historia en la provincia de Buenos Aires", fue una de sus primeras frases fuertes.

Con un discurso sensible y emocional, la gobernadora bonaerense repasó también los agradecimientos a los miembros del gabinete provincial y nacional, entre ellos a Marcos Peña y a Federico Salvai. Entre los legisladores electos, el asesor Jaime Durán Barba miraba sonriente el discurso de la Jefa política de la provincia de Buenos Aires.

Vidal también destinó un mensaje especial a las personas que no votaron por Cambiemos: "A los que no nos votaron, a los que no nos eligieron, quiero decirles que cada uno de esos votos cuenta y su voz vale igual que la de los demás, y que los vamos a escuchar".

Hacia el final, la gobernadora bonaerense destinó un mensaje especial a sus tres hijos, a quienes les reconoció el "aguante" y el apoyo.