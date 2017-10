Caso Maldonado: Facundo Jones Huala dijo que "tiene que haber venganza"

Jones Huala habló desde la UP 14 de Esquel, donde está detenido desde hace cuatro meses.

Tras las primeras conclusiones de la autopsia de Santiago Maldonado, Facundo Jones Huala habló desde la Unidad Penitenciaria 14 de Esquel, donde permanece detenido desde hace cuatro meses. El líder mapuche se quebró al recordar a Santiago, acusó a la Gendarmería, y criticó con dureza al gobierno de Mauricio Macri.

"Tengo mucha rabia, mucha pena. Tenés razón, son unos hijos de puta. Es una porquería esto. Gendarmería es una mierda. Así como amamos odiamos, siento mucho odio. Es muy grave esto que pasa" dijo al borde del llanto al dialogar el programa Rompiendo Moldes, de Radio Rebelde. "Esto no puede quedar así, la sangre no debe ser negociada jamás y tiene que haber venganza de los sectores populares, del pueblo organizado, movilizado de los compañeros de Santiago."

En esa línea, el líder mapuche continuó: "Los anarquistas, los encapuchados, porque Santiago fue un encapuchado y yo la verdad es que le agradezco de todo corazón al compañero porque cuando se cumplían esos 30 días de detención injusta, vino, acompañó porque habían reprimido en Bariloche. Él fue uno de los que reventó los vidrios del juzgado de acá, de Esquel, y el compañero estuvo peleando codo a codo".

Jones Huala dijo sentirse dolido por "las mentiras" que se dijeron sobre Santiago Maldonado.

"¿Por qué no dicen las ideas que tenía el compañero? El compañero era anarquista, nosotros somos mapuches. Tenemos diferencias ideológicas con el anarquismo pero hay que respetar las ideas. Si Santiago estuviera, estaría combatiendo en las calles, en las barricadas, estaría tirando bombas molotov, estaría atacando los símbolos del capitalismo contra los que Santiago combatió, por los oprimidos, los pobres que somos nosotros los Mapuches, los Tehuelches, por los pueblos oprimidos", remarcó.

Y lanzó: "Odio a Macri, odio a la Bullrich, los odio porque son unos hijos de puta, son una basura. Y encima nos quieren echar la culpa a nosotros, a los que combatieron palmo a palmo con Santiago. Este gobierno que está en el poder es un sistema inhumano, antinatural. Es el brazo civil de la última dictadura militar".

En el final de la charla de más de media hora que tuvo con el programa Rompiendo Moldes, que conduce el cura Juan Carlos Molina, Huala manifestó: "Apareció en un lugar tan extraño, en tres meses apareció ahí. Nosotros conocemos el campo, por más que digan lo que digan jamás allanaron a Benetton, a Gendarmería la allanaron 10 días después. Hay una impunidad tan grande. Esto es peor que el terrorismo de Estado chileno. Se van a tratar de lavar las manos con Echazu, con cuatro o cinco más".

Dudas sobre la pericia

Huala puso en duda las actuaciones de los peritos y los resultados de la autopsia que se le practicó al cuerpo de Santiago Maldonado.

"Le creo a mi gente, ellos cruzaron el río y Santiago no alcanzó a cruzar, no pudo y lo agarraron los gendarmes. Y vieron cómo se lo llevaban y de hecho, porque confío en mi gente, tengo muchas dudas de algunas cosas de la pericia", afirmó.

Y añadió: "No estoy cuestionando el trabajo del juez, pero por algo no dejó que hablen los peritos o la gente de las querellas. Tampoco quita que se lo hayan llevado esposado, que lo hayan ahogado en otro lado, no sé, pueden haber pasado muchas cosas".