En el cierre de la campaña, Vidal compartió una carta con todos los bonaerenses

En el cierre de la campaña electoral, María Eugenia Vidal compartió una carta dirigida a todos los bonaerenses, que -según contó- escribió de puño y letra.

Acompañada del primer candidato a senador por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, la gobernadora leyó el texto en el programa Animales Sueltos, que conduce Alejandro Fantino.

En la misiva Vidal señaló que “esta elección no es una más” y les recordó a los bonaerenses que "en 2015 le dijeron ‘Sí, se puede’ cuando nadie lo creía”.

Seguidamente enumeró todos los cambios que pudo realizar con el acompañamiento de la ciudadanía: “Creí que no iba a haber más barones del conurbano, y pudimos. Creí que no hacían falta punteros ni narcos para entrar a un barrio pobre y entramos, para que cada vecino sienta que es un ciudadano con derechos y no un esclavo de favores".

En otro parte de la carta se refirió a la lucha contra la corrupción en las fuerzas de seguridad al manifestar: “Creí que se podía pelear contra las mafias y no ser parte, y hoy miles de delincuentes que se disfrazaban de policías ya no están. Creí que la firmeza era mejor que el grito y la prepotencia, y hoy vemos que empiezan a ir presos quienes siempre se creyeron impunes".

Durante la entrevista, Vidal también se hizo referencia al cuerpo hallado en el río Chubut, el cual se presume que pertenece a Santiago Maldonado.

"Me movilizó mucho", dijo la gobernadora bonaerense. Y concluyó: "Fijate que no hubo una conversación entre las fuerzas políticas pero todos levantamos los actos de campaña. Yo sentí que igual teníamos que estar en los medios, porque nosotros, siendo parte del oficialismo, tenemos que dar la cara en los momentos difíciles".

El texto completo