Se necesitan $ 26.000 para ser clase media porteña

Una familia tipo que habita en la ciudad de Buenos Aires necesitó en setiembre $ 7842,01 para no caer en la indigencia, $ 16.013,68 para no estar en situación de pobreza y $ 25.723,69 para ser considerada de clase media, de acuerdo con lo informado ayer por la Dirección General de Estadística y Censos porteña. El informe de Estadística porteña precisó que la Canasta Básica Alimentaria (que marca el límite de la indigencia) tuvo un alza mensual de 1,74% e interanual de 18,51%. La Canasta Básica Total (mide el tope de la pobreza) registró un aumento de 1,81% contra agosto y 22,64% en relación con setiembre de 2016. Y la Canasta Total (que en diferentes proporciones comprende a pobres no vulnerables, clase media frágil, clase media y sectores acomodados) tuvo un alza mensual del 1,99% y del 22,88% en doce meses.