La nueva versión de un juego de PlayStation vale u$s 46.500, pero incluye un Mazda real

La nueva versión de "Gran Turismo Sport", el simulador de carreras más vendido de la historia de PlayStation, acaba de ser lanzado al mercado. Entre varias novedades se puede mencionar, por ejemplo, que la saga ha tomado un nuevo rumbo hacia los eSports y los torneos online, alejándose de su faceta de juego para un jugador. Para ello ya cuenta con la licencia oficial de la FIA para ofrecer torneos, autos de competición y las reglas oficiales.

En las estanterías se pueden ver varias ediciones del producto, que ofrecen distintos incentivos y diferentes precios. Por unos u$s 70 online y u$s 80 en formato físico, está la versión normal que ofrece el juego completo. La edición estándar plus, por u$s 80 solo en tiendas ofrecerá el juego, calcos para los coches, 250.000 créditos virtuales, avatares para el perfil de la PS4 y un casco de competición cromado virtual. Mientras que la versión digital deluxe, también por u$s 80 sólo online, ofrecerá un pack descargable de coches, calcos decorativos, 2.000.000 de créditos, los avatares, y el casco virtual. También hay ediciones limitadas por u$s 90 y u$s 150.

Sin embargo, la división de Taiwán de Sony ha optado por crear una edición mucho más exclusiva y espectacular a un costo de u$s 46.500. En este caso se trata de una PlayStation 4 Pro, el juego, las PlayStation VR con cámara y mandos Move, un volante de última generación, un asiento profesional, una televisión Sony Bravia 4K de 65 pulgadas, una suscripción a PS Plus de 12 meses, y un Mazda MX-5 descapotable real, con adhesivos del Gran Turismo y PlayStation y bandas grises y naranjas. Como referencia, este modelo de auto en Taiwán arranca con un precio base que está unos u$s 2000¥ por debajo del paquete mencionado.

Esta acción de marketing no es la primera en la industria. En 2013, el "Grid 2: Mono Edition" de Codemasters salió a la venta con un superdeportivo BAC Mono por más de u$s 150.000; mientras que ese mismo año, los desarrolladores de "Saints Row IV" le pusieron un millón de dólares de precio al "Saints Row IV" que, entre otras cosas, incluía un Lamborghini Gallardo, un Toyota Prius, una operación de cirugía estética y un viaje al espacio.

Marcas y videojuegos

Este año se ha perfilado como uno muy rentable para la industria de los videojuegos de conducción. Especialmente porque, debido a la sofisticación de los gráficos y la complejidad de sus universos, han atraído la atención de las marcas de autos, que ya no solo aseguran la presencia de sus modelos en los juegos, sino que lo hacen con grandes inversiones y mayor implicancia en la elaboración de los juegos.

Además del mencionado GTD, "Forza Motorsport 7", uno de los juegos más esperados para la nueva plataforma Xbox One X, llegará en diciembre con 700 autos disponibles de marcas como Aston Martin, Bugatti, Lamborghini y Ferrari. Y con motivo de esta nueva entrega, Porsche firmó un acuerdo de colaboración con la franquicia por los próximos seis años. Otro de los juegos más populares es la franquicia Need for Speed, de EA y Ghost Games, que lanzará en noviembre su última entrega: Payback. Las novedades incluyen la posibilidad de tunear y personalizar los vehículos con una gran cantidad de opciones de marcas como Chevrolet, Ford y McLaren, se lee en Xataka.