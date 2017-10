En los próximos días subirán cerca de 10% las naftas y el gasoil

Las petroleras se aprestan a aumentar en los próximos días alrededor de un 10% los precios de los combustibles líquidos en las estaciones de servicio de venta al público minorista.

Tal como lo hicieron en 2015, las empresas ajustarían sus precios horas después de las elecciones del domingo. La novedad es que ya no tendrán que pedir autorización al Gobierno, ya que el Ministerio de Energía los liberó a fines de septiembre de ese trámite, en cumplimiento de uno de los puntos del acuerdo que firmó la industria a principios de año. Sin embargo, será YPF quien dé el paso adelante, por concentrar 55% del market-share.

Sobre la base de la evolución de sus costos (delimitada por el tipo de cambio, la inflación y el precio del crudo Brent, que cotiza en el mercado de Londres), las compañías del sector ajustarán las naftas y el gasoil entre 6% y 11%, con lo que este año empatarán o le ganarán a la inflación. En 2016, actualizaron sus precios un 31% respecto a 2015 pero perdieron contra la inflación, cercana al 40%.

En lo que va del año, las petroleras incrementaron un 8% las naftas en enero, las bajaron 0,1% en abril (por una excepcional apreciación del peso en un contexto de crudo barato) y las subieron 7,2% en julio, luego de que el dólar repuntara en medio del inicio de la campaña electoral hacia las PASO.

Desde la última actualización, en los primeros días de julio, el peso se devaluó un 5 (estaba en $ 16,88 el 30 de junio y cerró ayer en $ 17,72), mientras que el petróleo tipo Brent terminó el día en u$s 57,23 por barril, mientras a fines del primer semestre del año cotizaba por debajo de los u$s 48. Es decir, que el crudo incrementó su valor en torno a un 20%, lo que sin dudas impactará en los precios que pagarán los consumidores argentinos desde los próximos días.

La única duda que persiste en el sector es si finalmente el ajuste se aplicará en las primeras horas del lunes, en los días subsiguientes o si se esperará hasta el 1 de noviembre, la opción menos probable.

La liberación de los precios significó que ya el Gobierno no deba ser consultado para los futuros ajustes, pero también fue una garantía de que no hubiera subas significativas a pocos días de las elecciones. "No creo que se quieran pegar un tiro en el pie", graficó un funcionario. "Podemos esperar algunas semanas, pero después de los comicios queremos aumentar cuanto antes", respondió un ejecutivo petrolero.

Este mes, las compañías subieron 11% los precios mayoristas.