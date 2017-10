Bancos y sociedades de bolsa cambiaron su esquema de comisiones por las Lebac

"Yo quiero seguir ganando el 2% anual".

La frase la repiten los directivos de los bancos y dueños de sociedades de bolsa. Es en alusión a las comisiones que vienen cobrando por la licitación de Lebac, que han pasado del 0,15% por colocaciones a 28 días (13 transacciones anuales x 0,15% da 2% anual), al 1,55% por colocaciones a 273 días, de modo de que la cuenta siga dando un 2% anual.

"Lo que siempre pretendieron las Alyc y los bancos es ganar por lo menos un 2% anual en comisiones. La idea es no perder en la generación de comisiones. Si es justo o no, eso está en la decisión y el poder de negociación de los inversores", detalla Mariano Sardáns, CEO de FDI, quien en estos momentos se encuentra, justamente, reviendo proveedores por este tema, y mostrando su enojo por la tasa devengada mensual que las Alycs han instalado por el plazo de la colocación.

En rigor de verdad, no es que las comisiones de las letras del BCRA hayan aumentado, sino que hasta el mes pasado casi todos colocaban a 28 días, pero ahora que la curva se normalizó (los plazos más largos pagan más que los cortos), las sociedades de bolsa anualizan el 2% que quieren ganar.

"Entonces, al extender muchos inversores los plazos de colocaciones en Lebac de 28 días (13 recolocaciones por año) a 273 días (1,3 recolocaciones por año), las comisiones se incrementan en forma proporcional. El objetivo del mercado es ganar un 2% anual", explica Sardáns.

Los bancos suelen cobrar 0,5% anual por comisión de custodia, aparte de la comisión por las transacciones de Lebac. En cambio, hay sociedades de bolsa que no cobran costos de mantenimiento de cuenta mensual, mientras otras tienen una tarifa de entre $ 100 y $ 150 más IVA. Del mismo modo, hay quienes trasladan el costo de custodia de Caja de Valores limpio, mientras otras le suman una comisión. Por eso, el cliente debe fijarse tanto en las comisiones de custodia como en las de las operaciones que realiza. Por su parte, los fondos money market del tipo T+1, que tienen en cartera una composición mayoritaria en Lebacs, cobran 1,5 o 1,6% anual hasta 2,3 o 2,4% anual, que incluye administración y costo de la sociedad de custodia.

Lebaquizar el sueldo

En este tipo de fondos de Lebac muchos ejecutivos ponen su salario. Lo cobran como máximo el cuarto día hábil y, una vez realizados los pagos mensuales, el saldo queda "lebaquizado" en estos fondos que tienen liquidez inmediata.

"Las altas tasas de las Lebac hicieron que el instrumento se vuelva muy conocido incluso para aquellos inversores que no están habituados a operar en el mercado de capitales. Estos últimos no quieren perderse esta oportunidad e invierten en fondo de renta fija (compuesto por Lebac de distintos plazos) por las ventajas que obtienen frente a licitarlas en el mercado. Así, el inversor no tiene que preocuparse por la renovación y tampoco por los gastos que le cobran por la licitación, por la custodia y mantenimiento, algo muy importante para aquellos que invierten importes que no son considerables", señala Alberto Inga, Director de Inversiones de MegaINVER.

Maria Laura Tramezzani, a cargo de Wealth Management de AAG Finanzas, recomienda alargar plazos de las inversiones en Lebac: "Sugerimos ir a los extremos de la curva: muy corto (70%) o muy largo (30%) del total invertido en Lebac".

"El minorista aprovechó en las últimas licitaciones para alargar plazos de inversión. El BCRA fue cambiando los incentivos y con una curva aplanada el inversor se siente cómodo para extender plazos. Si bien no se espera una baja continua de la inflación se considera que lentamente irá mermando. El BCRA, por su parte, se sacó de encima, a un costo bajo, la alta concentración de vencimientos que tenía en cada licitación", señala Rafael Di Giorno, director de Proficio,

A su entender, la única preocupación que tiene hoy el pequeño inversor es si se va a gravar el ahorro, pues teme que se los quieran licuar y muchas veces prefiere la seguridad del dólar.