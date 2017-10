Fernando Iglesias: "Con Cambiemos nos salvamos de una gran crisis"

El candidato a diputado por la coalición "Vamos Juntos" acaba de publicar su último libro: El año que vivimos en peligro. Cómo sobrevivió el gobierno de Cambiemos al Club del Helicóptero. En palabras del autor, se trata de una crónica de lo que ocurrió en el país desde las elecciones de 2015, que llevaron a Mauricio Macri a ocupar la Presidencia, hasta la actualidad. A lo largo de las casi 400 páginas, Iglesias no se limita a hablar en favor de las medidas implementadas desde Cambiemos, sino también, a señalar "las dificultades generadas por la herencia dejada por el kirchnerismo".

En un mano a mano con 3Días, el candidato se mostró optimista sobre las elecciones que se celebrarán este domingo, habló sobre el futuro del kirchnerismo, al que definió como "una secta delirante y extrema" y consideró que las apariciones de la ex Presidenta en los medios, le refrescaron al país de dónde venía.

Decís que estuvimos en peligro. ¿Por qué?

-Porque el Gobierno heredó o los que lo votamos le encomendamos un "programa chino". Había que evitar un colapso económico que se venía; reactivar una economía que llevaba cuatro años de recesión y sin crear empleo que no fuera público; salir del cepo y del default y reconectar el país al mundo. Además, al mismo tiempo que se salía de la recesión, había que bajar la inflación y, mientras se bajaba el déficit y el gasto fiscal, había que rehacer toda la infraestructura, que estaba devastada. Es decir, una serie de demandas muy difíciles de llevar adelante, sobre todo con un poder político exiguo.

¿En qué sentido "exiguo"?

-Cambiemos es el poder político más exiguo de la historia argentina. Es un diputado de cada tres, un senador de cada cinco y cinco gobernadores de 24. Es decir, desde el punto de vista del poder político a disposición, verdaderamente de una debilidad enorme y con una serie de cometidos extraordinarios: terminar con la corrupción, acabar con el narcotráfico, reconectar el país al mundo. Realmente un programa chino. Entonces, el Gobierno anduvo por un estrecho desfiladero, con riesgo de caerse del lado económico a una crisis de recesión o de hiperinflación y, del lado político, con una oposición que de entrada -desde el acto de no entrega del bastón de mando-, apostó a la destitución inmediata.

¿De qué nos salvamos con Cambiemos?

-En primer lugar, de una crisis. Le dedico la primera parte del libro a la parte económica y muestro tres tablas, con datos oficiales del Indec -y en el caso de que no sea del Indec, la fuente que cito es más confiable- que muestran, primero, que las cifras de 2015 se parecen muchísimo a las de 2001. De hecho, la mayor parte de las cifras son cifras que la Argentina solamente alcanzó en el 2001, lo que indica que íbamos directamente a un colapso económico, como el del fin de la Alianza. Segundo, muestro que la forma de salir de esa situación, que empleó Cambiemos fue, sobre todo desde el punto de vista social -que es lo que más se le critica- muchísimo más sensible a los intereses de los sectores más vulnerables que la anterior salida de la crisis. Entonces, presento los datos del 2002, de Duhalde, con el equipo económico-social de Massa, es decir, con Camaño, De Mendiguren, Pignanelli, y el desastre que hicieron para salir de la recesión y lo comparo con esto. Y, finalmente, el tercer gráfico muestra que, las cifras de 2016 son casi las mismas de 2014, no hay diferencia, considerando que se venía de una situación de atraso cambiario y de fuerte emisión, las consecuencias que pagamos en 2016 no difirieron demasiado de 2014. La única diferencia es que se sentaron las bases para un crecimiento sano, saliendo del cepo y del default. Así que, de eso nos salvamos, de una gran crisis que era lo que se venía.

Pese a que los peronistas "saquearon" al país, como decís, ¿por qué siguen votándolos?

-Porque contrariamente a lo que se piensa, el hecho de que al peronismo se lo sigue votando porque gobernaron bien, basta ver en los lugares donde ganan para darse cuenta que fue donde gobernaron peor. Porque los núcleos de votos peronistas son las provincias del norte y el Conurbano, es decir, los lugares donde gobernaron peor y dejaron más pobreza.

¿Y qué explicación le encontrás a eso?

-Lograron dos cosas. Primero, establecer un sistema clientelista, un sistema de punteros muy alto, que hace que el voto clientelista sea muy fuerte. Y, segundo, porque le quitaron esperanza a la gente. La mayor parte de la gente que vive en el norte y en el Conurbano no creía que se podía salir de una situación de atraso, pobreza y marginalidad. Y, recién ahora, empiezan a salir. El dato impresionante de las PASO no es tanto el triunfo de la Capital Federal, donde ganamos con más del 50%, el dato impresionante es que en la primera y en la tercera sección del Conurbano, donde está concentrada la miseria y el voto peronista, Cristina sacó menos votos en todas que Aníbal Fernández, y Cambiemos sacó más votos que en 2015. Me parece que una parte del Conurbano y del norte que cada vez ve con mayor esperanza el futuro, y ya empieza a pedir cosas razonables, como no tener que hacer sus necesidades en un pozo, sino tener cloaca y agua. Estamos en el siglo XXI.

¿Identificás matices dentro del peronismo, o son lo mismo Randazzo, Massa y Cristina?

-No. Identifico los matices, pero también me acuerdo que fui cuatro años diputado, durante el gobierno de Cristina Kirchner, e hizo lo que quiso, tenía siempre mayorías parlamentarias, y no era por los votos del FPV, era por los votos del Partido Justicialista. Y recuerdo bien que los candidatos, supuestamente no kirchneristas del peronismo, fueron todos funcionarios de Cristina. Massa fue jefe de Gabinete; Lousteau, ministro de Economía; Solá, gobernador de la Provincia y diputado por el kirchnerismo. Y me acuerdo también de que el Partido Justicialista que dice mayoritariamente que el kirchnerismo no es peronismo, tiene un presidente, que eligieron hace poco, que se llama Gioja, un vicepresidente, que se llama Scioli, y que el presidente Gioja llamó a votar a Cristina. Así que, en vez de explicarme a mí por qué el kirchnerismo no es peronismo, ¿por qué no se lo explican ellos mismos a los muchachos?

¿Cómo saldrá Cambiemos en Provincia?

-Creo que se va a ganar, no sé por cuánto, y creo que esa es la señal más fuerte de estas elecciones. Ganar la provincia de Buenos Aires, con Vidal, fue lo que abrió la puerta al gobierno de Cambiemos y a la Presidencia de Macri. Lo que hace esta elección es, para mí, garantizar la gobernabilidad, garantizar que en 2019 Macri sea el primer presidente civil, no peronista, que entrega el mandato en más de 90 años, porque el último fue Alvear.

¿Qué te parece esta nueva Cristina, que da entrevistas, habla con los medios?

-Es una demostración de que se siente en una situación de derrota, que siente que tiene que hacer algo, pero está en una arena movediza: más se mueve, más se entierra. Las entrevistas le refrescaron al país de dónde venía. Porque el país es muy amplio, muy pluralista, la propia alianza política que es Cambiemos tiene diferentes variantes, y puede tener hasta diferentes visiones de hacia dónde llevar el país y si éste es un Gobierno malo, mediocre, bueno o muy bueno. Es una polémica razonable. Lo que creo es que hay un acuerdo cada vez más grande en la sociedad, y en Cambiemos, respecto de a dónde no queremos volver. Y la cara de Cristina nos recordó que donde está Macri, estaba Cristina; donde está Michetti, estaba Boudou; donde está Marcos Peña, estaba Aníbal Fernández; donde está Dujovne, estaba Kicillof, donde esta Dietrich, estaba De Vido. Me parece que es bueno que toda esa gente se muestre, así nos acordamos un poco de dónde venimos.

¿Tiene futuro el kirchnerismo?

-El kirchnerismo tiene el futuro de lo que nunca debió de ser: una secta delirante y extrema, como existe en todo el espectro político del mundo, pero que andan entre el 10 y el 15 por ciento. La característica específica de la Argentina fue que una secta de estas características llegó al poder y lo mantuvo durante 12 años. Y que las consecuencias que pagamos por eso fueron tremendas, exactamente en el momento en que el país tuvo la mejor oportunidad económica de sus 200 años de historia: el valor de la soja se triplicó. Y toda esa plata se dilapidó o se robó.

Penales

En El año que vivimos en peligro, Fernando Iglesias no solo hace alusión a los penales que atajó Cambiemos, sino también, a las pelotas que le entraron al arco.

Entre otras, menciona al segundo semestre y dice: "El Gobierno hizo un cálculo económico demasiado optimista, en el cual se basó también en una estrategia comunicacional que yo critico, que fue no comunicar la magnitud del desastre que se heredaba, porque calculaban que en seis meses se salía".

Y añade que también entraron varios penales políticos, "alrededor de circunstancias que no tenían ningún sustento, pero que lograron tener impacto en la opinión pública", como por ejemplo los Panama Papers o la polémica de Franco Macri y el Correo Central.