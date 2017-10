El metro cuadrado en CABA es 28,4% más caro que el promedio latinoamericano El precio más elevado está en Río de Janeiro, con unos u$s 3.961; en el segundo lugar se ubica Santiago de Chile, con u$s 3.352; y cierra el podio Montevideo, con unos u$s 2.933. Capital Federal se coloca en cuarto lugar.