Intervención de Cataluña depende de Puigdemont

El Gobierno español aseguró que si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca a elecciones anticipadas en Cataluña, puede evitar la intervención de esa comunidad autónoma, prevista en el Artículo 155 de la Constitución española.

Hoy vence el plazo para que Puigdemont responda si ha declarado o no la independencia, luego de que el 10 de octubre dijera ante el Parlamento regional haber asumido el mandato de las urnas en el referéndum ilegal del 1 de este mes.

El Ejecutivo español había indicado que si Puigdemont declara la independencia, dispondría la intervención de Cataluña, pero ayer, fuentes del Gabinete hicieron saber que se frenaría la aplicación de medidas legales contra el Ejecutivo regional catalán si éste convoca comicios anticipados, siempre y cuando esa convocatoria no vaya acompañada de una declaración de independencia.

El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, instó a correligionarios de Puigdemont a que hagan un esfuerzo para convencerlo de que no genere más problemas de los que ya ha creado porque si no, va a obligar al Gobierno a tomar decisiones que sería mejor no hacerlas nunca.

Las medidas previstas pasan por la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, por el que el gabinete de Rajoy podría asumir directamente funciones desempeñadas por las autoridades autonómicas.

En principio Puigdemont no contempla la convocatoria de elecciones, señalaron a Efe fuentes del Ejecutivo catalán.

En caso de que hoy el líder catalán no conteste, lo haga de forma ambigua o certificara que declaró esa independencia, el Ejecutivo español propondría las medidas que tendría que aprobar el Senado en desarrollo del artículo 155, previsiblemente la semana próxima. En tanto, Amnistía Internacional solicitó la excarcelación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de dos organizaciones independentistas catalanas, para quienes la Justicia española dictó prisión preventiva por un delito de sedición, al considerar excesivos los cargos.