Vidal reclamó tener "respeto"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se refirió ayer a la aparición de un cuerpo en el Río Chubut y pidió ser "muy prudentes" a la hora de manifestarse al respecto y "tener respeto" por la familia del joven Santiago Maldonado.

"No sé más de lo que sabemos todo. Yo fui muy prudente en la campaña al respecto, es un tema que no puede estar metido en el contexto electoral. Todos queríamos que apareciera con vida", sostuvo la mandataria provincial. "Sin información del juez, nos parece lo más prudente no pronunciarse sobre el tema. No conozco el expediente", añadió Vidal en Telefé.