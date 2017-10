Monsanto levantará un nuevo laboratorio de semillas en Rojas

En un predio de 1800 metros cuadrados, la compañía Monsanto edificará un nuevo laboratorio de alta tecnología para su planta de la localidad bonaerense de Rojas. Según afirmó la compañía, el proyecto buscará hacer más eficientes los procesos internos de producción a campo y a planta, y contará con un sistema de construcción que será “ambientalmente responsable” y contará con equipamientos de última generación. Incluirá domótica para el ingreso y una planta de tratamiento de efluentes líquidos.

El plan fue presentado a empleados y directivos de la empresa y autoridades de la Municipalidad de Rojas, con la promesa de que la obra se llevará a cabo durante los próximos 12 meses y generará 100 nuevos puestos de trabajo durante la construcción, de los cuales entre 30 y 40 serán de la localidad. “Estamos iniciando una ambiciosa obra de construcción de un laboratorio de alta tecnología para mejorar nuestros procesos de calidad, con el objetivo de seguir produciendo la mejor semilla de maíz del mercado argentino y consolidar cada vez más, que quienes siembran Dekalb, saben que están sembrando semillas de altísima tecnología”, sostuvo Dardo Lizárraga, Líder de Operaciones de Semillas de Monsanto Argentina.

La inversión demandará unos $ 120 millones. Lizárraga agregó que de los gastos de inversión aproximadamente un 30% será de materiales y servicios provenientes de la comunidad de Rojas, “por un monto equivalente a más de $ 40 millones”, concluyó.

La compañía estadounidense fue adquirida el año pasado por el grupo alemán Bayer, por un total de u$s 66.000 millones, a u$s 128 por acción. Con la adquisición, se constituyó la compañía más grande de agroquímicos y semillas a nivel mundial, con ventas superiores a los u$s 28.000 millones.