La agenda verde de los candidatos

De cara a las elecciones legislativas, las propuestas medioambientales de los candidatos bonaerenses y porteños quedaron fuera de la agenda de campaña. No obstante, esa ausencia no es casual: se replica en sus plataformas electorales con contados proyectos ecologistas y en la mínima cantidad de "candidatos verdes" que ocupan lugares en las listas.

El partido de Cristina Fernández y la lista capitalina de Luis Zamora son las únicas que postulan, entre sus principales tópicos, la defensa de los recursos naturales. En tanto, el resto de las fuerzas políticas en competencia sólo tienen, a lo sumo, candidatos que impulsaron proyectos verdes desde sus actuales asientos en el Palacio Legislativo. Los aspirantes del oficialismo, por su parte, enumeran en sus plataformas el apoyo a medidas ejecutivas en vez de impulsar proyectos de ley propios sobre este campo.

La grieta verde

La mayor de las batallas se librará en la provincia de Buenos Aires, donde los candidatos pelean por tres bancas en el Senado (dos para la mayoría y uno para la primera minoría) y 35 en la Cámara de Diputados. De un lado de la grieta está la fórmula para la cámara alta de Cambiemos del exministro de Educación Esteban Bullrich y la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) -donde fue fuertemente cuestionada por no tener conocimiento en materia de medioambiente-, Gladys González. La lista para la cámara baja, por su lado, la lidera Graciela Ocaña, ex directora del PAMI y ministra de Salud durante la era K. Ninguno postula propuestas medio ambientales, sino que concentraron sus esfuerzos en el diseño de obras de infraestructura, planes de inclusión social, seguridad y gestión pública. No obstante, González, durante sus años como diputada del PRO, impulsó una reforma a la Ley de Presupuestos Mínimos del Ambiente -la Nº 25.675- con el propósito de fortalecer el principio precautorio cuando haya peligro de daño ambiental. Mientras que Ocaña presentó una iniciativa para el desarrollo del biodiesel como combustible alternativo. Con la llegada de estos oficialistas al Congreso, estas propuestas podrían replicarse en el próximo período legislativo, desde marzo de 2018.

En la Ciudad de Buenos Aires, la contienda es por 13 bancas. Bajo los títulos "Desarrollo Urbano" y "Espacio Público", la líder de Cambiemos, Elisa Carrió, tampoco formuló propuesta alguna de este tenor más que un respaldo activo a las obras en desarrollo del gobierno de Horario Rodríguez Larreta, como los nuevos corredores de Metrobus para reducir los tiempos de viaje y la contaminación ambiental, continuar con el mejoramiento de plazas y parques y la generación de nuevos espacios verdes, con los trabajos de limpieza de los márgenes del Riachuelo, y la implementación de la Ley de Basura 0, aumentando el número de plantas de reciclaje. Con pocas chances de obtener una banca, integra la lista, en el décimo puesto, la jefa de gabinete del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Patricia Holzman (Ver recuadro).

En el otro margen de la grieta están los precandidatos de "Unidad Ciudadana", la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Taiana, por el Senado, y la lista que encabeza la economista de la Ex Gran MACRO, Fernanda Vallejos, por Diputados. Los K promueven una ley-convenio de orden público entre la Nación y las provincias en materia de preservación de recursos naturales. "Las 'inversiones' extranjeras o nacionales que el gobierno de Cambiemos dice esperar, abarcan aquellas que implican la entrega y apropiación privada de nuestros recursos naturales estratégicos", se justifican los precandidatos y ponen, como ejemplo, el caso Lewis en Lago Escondido y Vaca Muerta.

Como cabeza de lista de los candidatos a diputados k porteños, Daniel Filmus se comprometió a impulsar tras su regreso al Congreso una Ley de Manejo Integral de los Residuos Sólidourbanos (RSU) y otra de Recuperadores Urbanos, con el eje puesto en sus derechos laborales y en una recolección "no regida únicamente por los criterios de mercado". Además, va a propiciar medidas para "revertir los impactos ambientales producidos por los agroquímicos, la actividad minera y el manejo de sustancias industriales peligrosas", y trabajará para "consolidar un compromiso ambiental que garantice obras de infraestructura para la mitigación y adaptación al cambio climático". Como senador entre 2007-2013 fue miembro de la comisión de Medio Ambiente, uno de los autores de la Ley de Glaciares vigente (que en una primera instancia Cristina Fernández como presidenta vetó) y de proyectos de ley de Residuos Electrónicos y de Envases.

La ancha avenida del medio

Del tándem de candidatos del resto de las partidos políticos, que suman en total una intención del voto menor del 25 por ciento, Luis Zamora, es el único que postula leyes concretas: la prohibición de la megaminería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas; y consultas populares o licencia social para la autorización de emprendimientos que afecten o involucren el uso de recursos naturales. Además, impulsa el "control popular" para proteger los bosques, glaciares y cursos de agua.

Por su parte, los postulantes bonaerenses al Senado por la alianza entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer, y a diputados por Buenos Aires y CABA, liderados por Felipe Solá y Matías Tombolini respectivamente, concentraron sus esfuerzos en un Programa Económico Urgente, de 62 páginas, que parece más un texto pensado para las presidenciales de 2019. No obstante, sí plantean desarrollar acciones "de control público en la preservación de la biodiversidad" y "de formación de un ser humano solidario, respetuoso de un estilo de vida sostenible y defensor del ambiente", con un formato de declaración de intención antes que de proyecto de ley. Stolbizer, en tanto, es autora como diputada de proyectos claves, entre los que se destacan, un régimen de franjas mínimas de protección sanitaria y ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios, la incorporación de una leyenda en los envases de los productos agroquímicos advirtiendo que su aplicación deberá efectuarse lejos de viviendas y centros poblados, la derogación de la Ley de Fomento a la Conservación de los Suelos -Nº 22.428- y su reemplazo por un nuevo régimen de presupuestos mínimos para la conservación de los suelos, entre otros.

El ex Ministro del Interior y Transporte de Cristina y líder de CUMPLIR, Florencio Randazzo (Partido Justicialista), tampoco postula en su plataforma de apenas una página propuestas medioambientales. En tanto, lleva en el segundo lugar de la lista de diputados, con chances de ingresar, al actual senador Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV), que es autor de un proyecto de ley de Gestión de Envases y sus residuos, que es una de las prioridades de la comisión de Ambiente del Senado por estos días. Esta propuesta, impulsada desde la sociedad civil por la Federación de Cooperativas de Reciclado, establece un doble régimen de gestión: el sistema de Depósito, Devolución y Retorno (DDR) y de gestión con inclusión social. En todos los casos, las empresas deberán hacer un aporte por envase puesto en el mercado derivado de la responsabilidad extendida del productor, bajo administración de un Ente Público. Sin chance alguna, además, el noveno lugar de la lista lo ocupa la líder del Partido Verde, Silvia Vázquez. (Ver recuadro).

Finalmente, Evolución, la fuerza porteña liderada por Martín Lousteau, y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que candidatea por la provincia de Buenos Aires al sindicalista Néstor Pitrola para el Senado y al ex diputado Nicolás del Caño, y por la ciudad a Marcelo Ramal, no tienen propuestas ni candidatos verdes.

Candidatos a seguir

En los 277 candidatos que compiten el domingo, se postulan sólo dos verdes (el 0,7 %), con alguna trayectoria en la temática o que provienen de partidos cuyo lema es la defensa del medio ambiente. Patricia Holzman ocupa el décimo puesto en la lista de Cambiemos. Si bien no es una especialista -es contadora pública-, ocupa el puesto de jefa de gabinete del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Sus chances de ocupar una banca aumentaron por la buena performance de Carrió en las PASO, y por el escándalo en torno a Joanna Picetti, postulada en octavo lugar, acusada de maltrato infantil. Si renunciara o fuera desplazada, Holzman subiría dos lugares por el cupo femenino.

En noveno lugar de la lista a diputados de Randazzo, figura la líder del Partido Verde, Silvia Vazquez. Sin chances de ingresar al Congreso, la candidata logró que CUMPLIR se comprometiera, a partir de la firma de un acuerdo programático, a impulsar "iniciativas relacionadas al cambio climático, la prohibición de la utilización de agrotóxicos en Bs. As., el cambio de la matriz energética y la protección de los bosques nativos".