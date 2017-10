La producción agrícola local superaría los u$s 35.000 millones

El Valor Bruto de la Producción agrícola argentina para la campaña 2016-17 alcanzaría un nivel de u$s 35.150 millones y sería 2,3% menor a la del ciclo anterior, es decir u$s 828 millones menos. A su vez, según un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estaría por debajo de la campaña récord de 2010-11 en 17,8%, lo que traducido a dinero representaría unos u$s 7.608 millones menos.

El cálculo surge de valuar, al precio internacional respectivo, las 133,37 millones de toneladas que se estiman, según datos de septiembre provistos por el Ministerio de Agroindustria, se producirán en todo el ciclo de los siete principales cultivos. Así, la tonelada de soja se valoró en promedio a u$s 367, el maíz a u$s 160 la tonelada, el trigo a u$s 187 la tonelada, la cebada a u$s 158, el sorgo a u$s 150, el girasol a u$s 370 y el maní a u$s 1.266 la tonelada.

La producción 2016/2017 es unas 12 millones de toneladas mayor que la campaña anterior, o sea superior en 9,5%. Con esto, el ciclo 2016-17 se constituiría en una campaña récord en términos de producción, señala el informe del Iaraf, que sin embargo apunta que el problema está en los precios: “El 2017 ha sido un año de bajos precios externos para los principales granos producidos en nuestro país. Al comparar los promedios de los precios FOB oficiales en puertos argentinos para los meses de mayor comercialización respecto de 2016, se observan caídas interanuales que van desde un 6,5% para el trigo hasta un 10,2% para el maíz”.

El informe recuerda que “a mediados del año pasado se inició la tendencia bajista en los precios internacionales de los granos, que se mantendría hasta la actualidad”. Esta caída se explica por la buena performance que obtuvo la campaña agrícola mundial 2016-17. De acuerdo a las estimaciones de producción y oferta total de los principales granos publicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en el mes de octubre, para la campaña 2016-17 se registrarían incrementos de 4,4% en la oferta mundial de trigo, 9,1% en la de maíz y de 9,7% en la oferta de soja.



Lo que aporta cada cultivo

El aporte de la soja al valor bruto de la producción agrícola nacional se sitúa en los u$s 20.185 millones, es decir un 57,4% de los 35.150 millones totales, con una participación en la producción total del 41,2%. Con todo, su valor registraría una caída de 13,1% respecto a la campaña pasada.

El valor bruto de la producción del maíz y el trigo tienen participaciones del 22,6% y 9,8%, respectivamente. El valor del primero asciende a u$s 7.930,5 millones (11,7% superior), mientras que el del trigo a u$s 3.444,2 millones. El valor bruto de producción del trigocultivo se incrementaría 52,2% respecto al ciclo precedente. En cuarto lugar se encuentra el maní, con una participación de 3,9% y un valor bruto de cosecha de u$s 1.367,3 millones.

El Iaraf concluye en base a la evolución del valor de la producción agrícola nacional desde el año 2000 hasta la actualidad, que a pesar de ser una campaña récord en términos de producción, la baja en los precios internacionales genera “que el resultado de este ciclo se ubique levemente por debajo del 2016”.