Cuál es el acuerdo entre Sturzenegger y Dujovne sobre el mercado cambiario

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, reveló cual es el acuerdo que tiene con el Ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, sobre el mercado cambiario. De esta manera intentó explicar que hay coordinación en las decisiones que se toman entre ambas dependencias.

“Nosotros le compramos muchos dólares al Tesoro. El Banco Central es el agente financiero del Tesoro”, recordó el titular de la autoridad monetaria durante una conferencia de prensa en la que presentó el Informe de Política Monetaria (IPOM) correspondiente a Octubre 2017.

“Lo que me dice el ministro Dujovne es: ‘Federico yo te vendo todos los dólares porque yo no me quiero meter en la política cambiaria, vos sos mi agente financiero y vos decidís si te queres quedar o vender los dólares’”, detalló Sturzenegger.

En esta línea agregó que “la política cambiaria es del Central. Ese es el entendimiento que tenemos y es muy limpio y claro y nos deja en total control por si queremos tener algún tipo de intervención en el mercado cambiario”.