Las 20 definiciones de Vidal: Maldonado, narcotráfico, hospitales e inseguridad

Sobre Maldonado: “No se más de lo que sabe la gente. Es un tema que no puede estar metido en el contexto electoral, por eso no hablé del caso. Pero se que hay un país que está esperando una respuesta”.

De las malogradas frases de Carrió. “Lilita siempre dice lo que piensa. Durante mucho tiempo lo hizo en soledad, eso la pone en un lugar distinto. Pero creo que es el momento justo para que quienes tenemos alguna responsabilidad, de transmitir prudencia, sensibilidad, sentido común”.

Narcotráfico. “Cambió que la responsabilidad de combatir al narcotráfico no es de la Policía. Si uno piensa que el combate al narcotráfico lo va a a hacer la Policía, entonces nunca fue al conurbano profundo”, señaló al referirse a la situación de la Policía Bonaerense.

“Acá había un sistema que amparaba el narcotráfico que se construyó a lo largo de muchos años. ¿Nadie sabía lo que pasaba? Yo creo que sí”.

Corrupción policial. “Hay muchos buenos policías en la Bonaerense, pero se generó un sistema que permitió a la Policía autogobernarse y eso no puede suceder. Hoy hay un poder político que no recauda y que los controla”.

“Va a llevar años lograr tener una buena policía, yo apuesto a los que se están formando”.

“El vecino convive todos los días con situaciones en las que no se siente protegido. Nuestra policía necesita más entrenamiento y más transparencia”.

Amenazas. “La verdad es que cuando sacás a más de 6000 policías, tenés afuera a un montón de tipos que no piensan bien de vos porque le cortaste el negocio”.

“Es todo un sistema, no sólo el policial, de corrupción. Por ejemplo, en el caso de los casinos las concesiones se prorrogaron por años a los mismos operadores. Hay mucha gente a la que se le arruinó el negocio”.

Mauricio Macri. "Conozco a Mauricio hace más de 10 años, se quién es y no podría trabajar para alguien que no se que es honesto. Confío en él”.

Corrupción. “Si un funcionario mío es corrupto, es mi responsabilidad. En mi gobierno tenemos muchos controles previos, lo que no significa que no me pueda equivocar. Pero si pasa, es mi responsabilidad”.

Endeudamiento. “Es una herramienta transitoria, lo que estaría mal es que sea una herramienta que se utilice en forma permanente”.

“Cuando asumimos en la provincia le debíamos a todos el mundo, No es que la gestión anterior no se endeudara, había deuda sólo que no estaba declarada. Se tomó deuda para ponernos al día con los proveedores, pero también para realizar obras. Esa es una gran diferencia con otras gestiones. Nosotros nos endeudamos el año pasado al 4 por ciento, nunca a Buenos Aires le habían prestado a ese interés”.

“Tenemos que administrar cada vez mejor para que el Estado sólo tome deuda para obras”.

Inseguridad. “La inseguridad es el problema más grave de la provincia”.

“En algunas cosas hemos mejorado. Los homicidios bajaron un 20 por ciento, pero subieron los arrebatos. Por supuesto, que al que lo vive en carne propia no le puedo hablar de estadísticas”.

“Hacer un buen trabajo en las cárceles es parte de nuestra política de seguridad. Hoy aumentó un 150 por ciento la cantidad de presos que estudian o trabajan.

Hospitales. “La salud no es un relato, no es una inauguración. Darle salud a alguien es darle el medicamento que necesita, que lo atienda el médico que necesita. La prioridad nuestra no es inaugurar hospitales, sino arreglar los que están mal”.

“Cuando asumí, de 79 hospitales en la provincia, había 53 con problemas edilicios graves y cuatro en riesgo de demolición. Hoy hay 30 guardias en obra, 18 de las cuales ya están terminadas. No sólo refuncionalizamos los edificios, sino que colocamos sistemas de seguridad porque hay mucha agresión al personal médico”.

“No es cierto que la mortalidad haya aumento. Fue de 9,9% en 2015 y se mantuvo en ese nivel durante 2016. No me conforma ni me hace sentir orgullosa, pero es mentira que aumentó”.