Bulgheroni, Eurnekian y Roemmers, los tres argentinos más ricos del mundo

El 2017 será recordado como un año próspero para los billonarios del mundo, aquellos que pertenecen al selecto club con cuentas bancarias y bienes por más de u$s 2000 millones. De acuerdo con el último ránking de la revista Forbes, cuyo adelanto se difundió ayer aunque la edición definitiva verá la luz en noviembre, los 400 mayores magnates mundiales incrementaron sus fortunas en un 18% el último año.

Una de las excepciones fue, no obstante, el actual presidente de los Estados Unidos, quien desde que asumió al frente de la Casa Blanca perdió nada menos que u$s 600 millones, por lo que pasó del lugar 156 el año pasado, al actual puesto 248.

En América latina, México y Brasil son los países con mayor cantidad de millonarios en el Forbes 400. Y los ricos nacionales arrancan en el puesto 589, ubicación para Alejandro Bulgherini, del grupo Bridas. Su fortuna es, para la publicación norteamericana, de u$s 3700 millones. En el podio argentino sigue Eduardo Eurnekian, de Corporación América, en la posición 1045, con u$s 2300 millones. En el puesto 1252 se ubica el empresario farmacéutico Alberto Roemmers, (u$s 1900 millones); mientras que en la posición 1338 está Jorge Brito, de Banco Macro (u$s 1800 millones). La tabla se completa con Gregorio Goyo Pérez Companc en el puesto 1513 (u$s 1500 millones); el fundador de Mercado Libre Marcos Galperín en el puesto 1875 (u$s 1200 millones); y Eduardo Constantini en el puesto 1886 con u$s 1200 millones.