Crece la presión internacional sobre Maduro por denuncias de fraude

El Grupo de Lima integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú exigió una auditoría "independiente" del proceso electoral del domingo en Venezuela, con el fin de aclarar "la controversia generada sobre los resultados".

El grupo consideró "urgente" que se lleve a cabo este proceso, con el acompañamiento de "observadores internacionales especializados y reconocidos".

Según datos oficiales, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó en 17 de los 23 estados en disputa y la oposición se quedó con cinco gobernaciones, mientras la del estado Bolívar sigue en disputa.

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que consiguió cinco triunfos, no reconoce los resultados y alega que se produjeron irregularidades. Aun así, dos candidatos opositores que perdieron en los comicios aceptaron su derrota.

Inicialmente previsto para el martes, el acto de juramentación de los nuevos gobernadores fue pospuesto a hoy, pero los candidatos opositores que resultaron electos anticiparon que no acudirán. La jura será ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un cuerpo plenipotenciario conformado por aliados del Gobierno. La oposición explicó que, legalmente, el juramento se debe tomar ante los parlamentos regionales y no frente a la Asamblea Constituyente, a la que desconocen. Previamente, el presidente Nicolás Maduro advirtió que los candidatos que no se subordinen al cuerpo de 545 asambleístas no podrán gobernar.

Los gobernadores oficialistas acompañaron al presidente en una rueda de prensa en la que fustigó a los países que ponen en duda la limpieza de los comicios. Maduro aseguró que fueron transparentes y que representan una prueba más de que en el país petrolero hay una democracia boyante.

"En Venezuela es imposible hacer un fraude electoral", dijo. "El proceso electoral de Venezuela es el más auditado y seguro del mundo". Canadá cuestionó la legitimidad de los resultados oficiales y expresó su preocupación por las "numerosas" irregularidades que levantan dudas, tras lo cual Maduro llamó a consultas al embajador en Canadá.El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que la solución es celebrar elecciones generales con veedores extranjeros y un árbitro independiente.

En tanto, el ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo reapareció en la Organización de Estados Americanos en Washington tras quedar apartado de las sesiones sobre Venezuela y denunció una "campaña periodística" en su contra que está "aprovechando" el Gobierno de Maduro. El 30 de septiembre, un grupo de medios publicó una investigación que siembra dudas sobre su trabajo en la CPI y sus finanzas.