Un Timerman muy enfermo defendió ante Bonadío el Memorándum con Irán

El ex canciller Héctor Timerman defendió hoy en la Justicia el Memorándum con Irán firmado por el gobierno de Cristina Fernández, con el argumento de que se buscaba “una solución” a la causa AMIA, y aseguró que ese convenio “en principio” fue “respaldado” por los investigadores del atentado terrorista, el fallecido fiscal Alberto Nisman y el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.



Así lo aseguraron fuentes judiciales que presenciaron la declaración indagatoria que el ex jefe de la diplomacia del kirchnerismo prestó ante el juez Claudio Bonadio por la causa sobre encubrimiento de los iraníes acusados de la autoría intelectual del atentado a la sede de la AMIA, ocurrido en 1994.



Visiblemente debilitado por una enfermedad terminal que atraviesa, Timerman presentó un escrito de más de 160 páginas en donde insistió con que buscó facilitar la causa y que los iraníes declararan, y negó haber cometido delitos.



También aseguró que nunca estuvo en la ciudad siria de Aleppo, donde supuestamente se hizo la reunión secreta con su entonces par iraní, Alí Akbar Salehi, en el año 2012, donde se gestó el pacto.



En su escrito Timerman afirmó que el memorándum busco salir del empantanamiento en que había quedado la causa por la voladura de la mutual judía ante la decisión de los iraníes acusados de no prestar declaración indagatoria.



Esta causa se remonta a la denuncia que el 14 de enero de 2015 el entonces titular de unidad fiscal AMIA, Alberto Nisman, radicó contra la presidenta Fernández y otros funcionarios acusándolos de encubrir a Irán a través del memorándum que no llegó a ponerse en práctica pero fue aprobado en tiempo récord por el Parlamento argentino.



Cuatro días después, Nisman apareció muerto con un balazo en la cabeza en el baño de su departamento en extrañas circunstancias y la Justicia aun no determinó si se suicidó o fue asesinado.



Acompañado de sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, Timerman presentó un escrito de descargo en el cual, además, trató de justificar el Memorándum con Irán porque, dijo, “el juicio en ausencia (a los iraníes) era imposible”, así como que el país persa “no entrega a sus nacionales”.



El excanciller negó haber cometido los delitos de “encubrimiento” a los iraníes acusados y “traición a la patria” por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, el 27 de enero del año 2013 en Etiopía, sobre temas vinculados al ataque terrorista a la AMIA, que causó 85 muertos.



Timerman se fatigó durante la audiencia por lo que solicitó ponerle fin y pidió una nueva fecha para, eventualmente, ampliar la declaración, según las fuentes. Poco después, a raíz de esa descompensación, debió ser internado en el Sanatorio Otamendi y Miroli de esta capital y la abogada Peñafort dijo en su cuenta de Twitter que “fue una tortura y una crueldad lo que hicieron hoy”, al citarlo a declarar, recordando que ‘pedimos que declarara cuando todavía tenía fuerzas”.



La audiencia abrió la ronda de indagatorias en esta causa, que culminará el 26 de octubre, cuando deberá presentarse la expresidenta Fernández, que por esta citación acusó al jefe de Estado, Mauricio Macri, de “persecución política” y de usar a la Justicia “casi como una fuerza de tareas del Poder Ejecutivo”.



Este miércoles Bonadio le tomará indagatorias al supuesto lobbista iraní Jorge Alejandro Khalil, al ex agente de la SIDE Ramón ‘Allan‘ Héctor Bogado y al ex líder de la agrupación “Quebracho”, Fernando Esteche.



Y el jueves tendrán que presentarse el piquetero Luis D’Elía (quien dijo que podría quedar preso) y Eduardo Zuain, quien fue vicecanciller durante el segundo gobierno de Fernández.



Para el viernes fueron citados Luciano Tanto Clement y José Alberto Mercado, secretarios privados del ex canciller, que habrían participado de una gira que empezó por Caracas (Venezuela) y culminó en Zurich (Suiza).



Para la semana próxima, en tanto, el cronograma es el siguiente: el lunes 23 deberán comparecer el ex vicecanciller Alberto D’Alotto y el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini; y para el martes 24 fueron convocados el ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli -procesado por Bonadio en otra causa- y su segundo Juan Martín Mena.



El miércoles 25 tienen que presentarse la ex Procuradora del Tesoro Angelina María Esther Abbona y el diputado Andrés Larroque, y cerrará la lista de indagatorias Cristina Fernández el jueves 26.