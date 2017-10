Se necesitan más de $ 106.000 para vivir como un ejecutivo

La canasta para profesionales ejecutivos subió un 1,5 por ciento en septiembre y llegó a los $ 106.464, lo que representa un aumento de 24,4% en los últimos 12 meses, según un estudio de Ucema. Así, en lo que va de 2017 el aumento de la canasta fue de 17,7%, lo que conforma un equivalente anualizado de 24,3%.

En dólares, la canasta trepó a u$s 6173, con un aumento de 2,5% con respecto a agosto y de 9% interanual. En 2016 el promedio del índice fue de u$s 5500, mientras que en 2015 había rondado en torno a los u$s 4605.

El capítulo de indumentaria lideró las subas con un alza de 3,6%, seguido por atención médica y gastos para la salud con un incremento de 3,5%.

Vivienda y servicios básicos escaló un 2,3%, a pesar de que el precio de los servicios básicos no experimentó cambio alguno, empujado por los incrementos en alquileres y expensas.

El rubro de alimentos y bebidas ascendió 1,5% mientras que los capítulos de equipamiento del hogar, transporte y comunicaciones, esparcimiento y educación mostraron alzas inferiores al 1%.