El juez Rodríguez pidió a Diputados el desafuero de De Vido

El juez federal Luis Rodríguez pidió al Congreso el desafuero del diputado nacional Julio De Vido y solicitó al Ministerio de Seguridad que, si su reclamo prospera, el ex ministro sea detenido de inmediato.

Según publicó el sitio web del Centro Judicial de Información, el magistrado precisó además que cuando se dispongo su detención sea trasladado a la Unidad n° 29 del Servicio Penitenciario Federal.

La Cámara Federal porteña había ordenado más temprano hoy detener al ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo y reclamar para ello el “inmediato” desafuero del actual diputado nacional en la causa en la que se lo investiga por un multimillonario fraude en Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

En la causa se investiga una presunta malversación de fondos públicos destinados a la modernización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) que habrían causado un perjuicio a las arcas estatales del orden de los $ 265 millones.

Ello habría ocurrido, según la imputación, mediante una "triangulación contractual" entre "YCRT, la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Fundación de la Facultad Regional de Santa Cruz, con la actuación, además, de numerosos funcionarios públicos de diferentes niveles jerárquicos del Ministerio de Planificación Federal de la Nación y las Municipalidades de Río Turbio y de Río Gallegos".

El desafuero

Según explicó la organización Directorio Legislativo, el tribunal debe solicitar el desafuero a la Cámara de Diputados y debe ser girada de inmediato a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el macrista Pablo Tonelli.

La comisión deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. Y el pleno de los diputados deberán tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión.

Tonelli aseguró a la prensa acreditada en el Congreso que está seguro que ante el inminente ingreso del pedido sobre el ex ministro kirchnerista “muchos diputados que antes se pronunciaron en contra del desafuero porque no había un pedido del juez, ahora no tendrán problema para aprobarlo” y la medida podrá concretarse antes de la renovación de la Cámara el 10 de diciembre.

En declaraciones a periodistas acreditados en la Cámara Baja, el legislador adelantó que apenas ingrese el pedido de Rodríguez se seguirán “los pasos reglamentarios que es convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales de inmediato” para sacar dictamen y luego pasar el despacho para que en el recinto “el pleno de la Cámara resuelva”.