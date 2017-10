Pampa Energía caen 3,4% y el Merval vuelve a terreno negativo

Los papeles de Pampa Energía caen 3,41 por ciento, a 45,35 pesos cada uno y lideran las bajas dentro del Merval, que luego del feriado propone un ajuste al caer 0,46% en la apertura, hasta situarse en las 27.016,71 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes las registran Distribuidora de Gas Cuyana (2,50%), Petrolera Pampa (2,42%), y Holcim (2,28%).

El total negociado en acciones asciende a 16.975.520 pesos, con un balance de 29 papeles en baja, 25 en alza, y 6 sin registrar cambios en su cotización.

El viernes pasado, el Merval sumó su segunda suba consecutiva al ganar 0,45%.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 crece 0,28%, el Descuento en dólares avanza 0,24%, y el Descuento en pesos mejora 0,39%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) crece 2,09% ($ 197,50), el TVPP (en pesos) salta 2,52% ($ 13), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) avanza 2,09% ($ 206,99).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia bajista en el arranque.

En ese contexto, los papeles de Pampa Energía caen 2,27%, a 65,30 pesos cada uno, y lideran las caídas.

Los otros ajustes más importantes los registran los ADRs de Ternium (-1,41%, u$s 31,21), Petrobras Brasil (-1,29%, u$s 12,97), y Nortel Inversora (-1,11%, u$s 40).