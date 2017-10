Asesinaron a una periodista que investigó los Panama Papers en Malta

La periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, quien participó en la investigación de los llamados "Papeles de Malta" (basada en los "Panama Papers") que reveló cómo el país se había convertido en un paraíso fiscal, falleció hoy después de que su auto explotara en Bidnija, una localidad situada al norte de la isla, a causa de una bomba, según informó la policía maltesa.

Caruana Galizia escribía un popular blog en el que denunciaba implacablemente presuntos casos de corrupción en los altos niveles, apuntando a políticos de todos los partidos.

La periodista, de 53 años, había presentado hace días una denuncia y alertado que había recibido amenazas de muerte, según informó el diario "Times of Malta".

"Hay criminales donde quiera que miremos. La situación es desesperada", había escrito en su sitio apenas media hora antes de que la explosión destruyera el auto.

La periodista había salido de su casa en Mosta, una ciudad ubicada a las afueras de la capital de la isla mediterránea, La Valeta, cuando se activó el artefacto explosivo, que hizo que el vehículo volara por sobre un muro y cayera en un sembradío.

La policía explicó que la explosión fue extremadamente fuerte y que el vehículo, un Peugeot 108, quedó despedazado y esparcido por la zona.

Al lugar del siniestro se trasladaron miembros de la policía, los bomberos, equipos de emergencia y forenses.

El primer ministro maltés, Joseph Muscat, a quien Caruana Galizia acusó este año de delitos, condenó su asesinato, calificándolo de un "ataque brutal contra la libertad de prensa". Además, anunció que el FBI acordó ayudar a la policía local a investigar la muerte y que enviaría expertos a la isla lo más pronto posible.

"No descansaré hasta que se haga justicia en este caso", dijo el primer ministro en un comunicado, en el que instó a la unidad nacional. Y añadió: "Todos saben que Caruana Galizia era una dura crítica mía, tanto política como personalmente, pero nadie puede justificar este acto brutal de ninguna manera", afirmó Muscat. "El único remedio para quien se sintió calumniado era a través de los tribunales", añadió.

This is a spiteful attack on a citizen and freedom of expression. I will not rest until justice is done. The country deserves justice -JM

— Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 16 de octubre de 2017