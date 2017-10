DElía dijo que teme quedar preso esta semana "sin ningún argumento"

El dirigente Luis D‘Elía señaló ayer que va a "quedar preso sin ningún argumento judicial" esta semana, en referencia a que el jueves 19 debe presentarse a indagatoria ante el juez Claudio Bonadio por el encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA denunciado por el fiscal Alberto Nisman antes de su muerte. "Creo que quieren montar un show conmigo. Creo que voy a quedar preso sin ningún argumento judicial, y lamentablemente creo que lo que viene será muy duro", afirmó en su programa en Radio Rebelde.

"Van a ir por todos y cada uno de los compañeros que estamos en esos 562 lugares de la lista negra", dijo sobre la presunta nómina de dirigentes a la que se habría referido el presidente Mauricio Macri en diferentes conversaciones. "Me parece que el primero soy yo el jueves, quiera Dios que no", dijo D’Elía en su columna radial.

En ese contexto expresó: "Necesitamos ganar el domingo, sí o sí, bajo cualquier circunstancia", en referencia a las elecciones del próximo 22.

El sábado, D‘Elía había tuiteado: "Me pidió Oscar Parrilli que no asista al acto de Racing porque consideran los jefes que yo soy piantavotos". Y ayer no estuvo en el estadio.