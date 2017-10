Los empresarios más grandes de la Argentina cerraron la grieta

La presencia de Techint en IDEA no solo marca que al Coloquio volvieron los principales empresarios de la Argentina, sino también que la grieta entre los hombres de negocios ya no es la que supo ser. Paolo Rocca, líder del conglomerado Ternium Siderar y hombre clave a través de sus ejecutivos en el armado de la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA), el propio presidente de la entidad, Miguel Acevedo, y el ex titular de la misma, Adrián Kaufmann Brea, dijeron entre otros, presente en Mar del Plata.

En épocas del kirchnerismo no solo la UIA estaba dividida y con una suerte de gobierno paralelo, sino que en 2003 hasta se realizó una suerte de contracoloquio empresario en Rosario organizado por un sector de la UIA para restarle protagonismo al evento de Mar del Plata.

La superposición de fechas estuvo motivada por un pedido del expresidente Néstor Kirchner, que envió a la vera del Paraná a dos de sus principales ministros de ese entonces: al de Economía, Roberto Lavagna y al de Planificación Federal, Julio De Vido. También fue de la partida el ex secretario Alberto Dumont (Industria) y los ex presidentes del Banco Nación y del BICE, Felisa Miceli y Arnaldo Bocco respectivamente. Kirchner no asistió a Rosario y menos a Mar del Plata.

Ahora los tiempos son otros. Después de las elecciones llegará el turno de la Conferencia Industrial de la UIA. "Industria 4.0: desafíos globales y regionales para una Argentina productiva" será el título de la esta nueva edición, que se da en el marco de las celebraciones por los 130 años de la UIA. Se realizará en los días 27 y 28 de noviembre en el Complejo Golden Center de Parque Norte. Varios de los ejecutivos de IDEA aseguraron asistencia en una suerte de devolución de gentilezas.

La grieta entre los grandes empresarios parece cerrada, el problema es si el Gobierno cree que con eso alcanza para que lleguen las inversiones, aumente el consumo y se cree empleo.