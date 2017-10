Cristina: "La única lealtad de Macri es con los grupos hegemónicos"

La expresidenta Cristina Kirchner comenzó su acto en la cancha de Racing con un homenaje directo a Juan Domingo Perón, a pocos días de la elección legislativa del 22 de octubre, en la que la provincia de Buenos Aires será clave. La candidata a senadora por Unidad Ciudadana, pareció peronizar su discurso en el arranque, al recordar que el gobierno del fundador del justicialismo "le cambió la vida al pueblo argentino y cumplió todas sus promesas".

"Eso es la lealtad", aseguró. "Lealtad a dos puntas: de los dirigentes y del pueblo", sostuvo.

Allí le apuntó al gobierno de Mauricio Macri, al sostener que la única lealtad del actual presidente "es hacia los grupos concentrados de la economía; a su familia y a sus socios; a Edenor y Edesur"

En ese sentido, la expresidente mostró optimismo con respecto a las elecciones del domingo.

"Tengo una gran esperanza, necesitamos construir una fuerza política, una alternativa que les dé a los argentinos, una idea, una esperanza de que esto que está pasando lo vamos a poder cambiar, por eso es el 22 y es después del 22 también", señaló.

"No voy a decir que no los voy a traicionar, porque nunca los traicioné con mi conducta. Si estás mal no votes más mentiras", dijo.

"Aunque no seas peronista, tenes que dar cuenta que lo que está pasando no es bueno para la Argentina, ni para vos ni para tus hijos, o acaso es bueno este endeudamiento brutal sin límites que deberán pagar nuestros nietos", enfatizó la expresidente en su mensaje.

Y añadió: "En estas vísperas del 17 de octubre venimos no a recordar la historia única sino también venimos a hacer honor a la vocación política que significa pertenecer a un espacio político que siempre ha hecho honor a la lealtad", expresó en el centro de un acto de campaña en la cancha de Racing, en Avellaneda.