D’Elía: "Creo que voy a quedar preso, todo lo que viene es muy duro"

El dirigente kirchnerista Luis D'Elia anticipó hoy que va "a quedar preso" el próximo jueves al presentarse a declaración indagatoria por supuesto encubrimiento a los iraníes acusados de la autoría intelectual del atentado terrorista a la AMIA.

"El jueves estoy citado con Bonadio. Creo que quieren montar un show conmigo. Yo creo que voy a quedar preso sin ningún argumento judicial, y lamentablemente creo que lo que viene es muy duro. Un gobierno que se parece cada ves más a la dictadura genocida", sostuvo esta mañana en su programa de radio.

"Creo que van a ir por todos y cada uno de los compañeros que estamos en esos 562 lugares de lista negra; me parece que el primero soy yo, el jueves, quiera Dios que no, pero bueno adelante con los faroles", ahregó.

Respecto a su participación en el kirchnerismo, D'Elía contó que el sábado lo llamó el exsecretario de Inteligencia Oscar Parrilli y le pidió que no vaya a Racing y admitió que le dijo: "'Vos sos pianta votos, vos le restás votos a Cristina'".

Recién me pidió el Dr Oscar Parrilli que no asista al acto de la cancha de Racing por que consideran "los jefes" que yo soy "piantavotos" — Luis D'Elia (@Luis_Delia) 14 de octubre de 2017

"Y yo voy a hacer caso y no voy a ir esta tarde a Racing porque me pidieron que no esté. Esto no mella mi ánimo, al contrario, he alentado a compañeros que podían ir para que vayan", reconoció.

Además, D'Elia instó a los kirchneristas a "reventar el estadio de Racing de gente y vencer al desánimo e ir por la victoria" porque "necesitamos ganar el domingo, sí o sí, bajo cualquier circunstancia".

"Solo un triunfo popular detendrá el ajuste, las tres reformas que empieza a hacer (el presidente, Mauricio) Macri al servicio de mil familias oligárquicas: la reforma laboral, previsional, y fiscal, destinada a pulverizar los derechos de la clase trabajadora", remató.