En Wall Street, los ADRs de Bunge caen 2,7% y encabezan las pérdidas

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street revierte la tendencia positiva del arranque y ajusta posiciones a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Bunge caen 2,73 por ciento, a 70,51 dólares cada uno y lideran las alzas.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de Globant (-2%, u$s 41,16), Ternium (-1,44%, u$s 31,92), y Pampa Energía (-1,09%, u$s 67).

Como contrapartida, avanzan las acciones de Irsa Inversiones y Representaciones (0,62%, u$s 24,40), Cresud (0,46%, u$s 19,71), y TGS (0,18%, u$s 21,82).