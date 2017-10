Las acciones que más se beneficiarán con el Mundial de Fútbol

Del 14 de junio al 15 de julio del año que viene, la Argentina se paralizará por el Mundial de Fútbol en Rusia. Incluso, la Messi manía llegará a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, porque hay algunas acciones bursátiles que se verán favorecidas con la clasificación. ¿Cuáles serán las perlas futbolísticas del Merval?

En el mundo empresarial un ganador claro fue Newsan, que en su grupo tiene a Noblex como una de sus empresas. Fue incluso trending topic en Twitter, ya que la empresa se jugó el todo por el todo con la clasificación argentina. Finalmente el resultado les dio la razón y no tuvieron que devolver el dinero de 1000 televisores a sus clientes. Lo cierto es que el mundial favorecerá no sólo la compra de nuevos televisores, sino el recambio hacia pantallas de más pulgadas. Pero NewSan no cotiza en Bolsa. "La que lo hace es Mirgor, que fabrica los televisores Samsung considerados de excelente calidad", señala Alejo Álvarez, presidente del agente de bolsa Bavsa. Se suma el gran market share que tienen en la fabricación de celulares Samsung.

"Este año Mirgor estima producir 300.000 televisores con una facturación de entre u$s 135 y u$s 140 millones, y el año que viene podría crecer un 50% la facturación de TV hasta alcanzar los u$s 200 o u$s 210 millones", vaticina el economista Juan Pablo Rabbia.

Además, otros servicios como Cablevisión Flow también impactan en el uso de los celulares para consumir servicios de streaming y subiendo además la gama de los modelos. Hay una tendencia desde Samsung a ir dejando las líneas más bajas y subiendo a los clientes a las líneas medias y altas donde se ha hecho muy fuerte. De hecho, hubo un importante quiebre de stock en los modelos S8 y S8+.

Desde que los inversores notaron que el grupo Mirgor ahora puede comercializar productos de Samsung (vía su nueva empresa GMRA, que proyecta abrir 100 locales nuevos en el año próximo, tal como menciona el blog Bienvista) aún por fuera del régimen de Tierra del Fuego, la empresa tiene nuevos targets en el mercado. "No sería sorprendente ver la acción en $ 650 o aún por encima de ese valor este año. Si hay prórroga del régimen, algo esperable si tenemos en cuenta que Brasil sí lo hizo con Manaos, esos valores aún serían extremadamente bajos", augura Álvarez.

En cuanto a otras oportunidades se puede destacar al reciente lanzamiento de uno de los unicornios argentinos en Wall Street. "Más allá que las valuaciones del mercado Nasdaq en general para este tipo de empresas es elevado, sobresale una nueva cotizante directamente beneficiada: Despegar.com.

Dado el gran potencial de usuarios finales que posee Latinoamérica para estas unidades de negocios, la baja penetración que aún tiene el mercado aéreo en la región y su exitoso modelo de negocios, la clasificación a Rusia 2018 debería colaborar para apuntalar sus resultados empresarios vía aumento de la facturación", agrega Rabbia.

Por su parte el tándem Cablevisión-Telecom puede beneficiarse tanto por suma de abonados como por servicios adicionales.

Por el lado de las acciones de los bancos, obtendrán beneficios en tanto y en cuanto participen haciendo promociones y dando servicios financieros con los diferentes productos y servicios en torno a la oferta mundialista, como paquetes turísticos y electrónica.

No es que este tema pueda impactarle mucho en la ganancia global pero puede sumar dentro de un movimiento del aumento del consumo y el crecimiento del PBI que se espera para el año próximo. El Mundial de Fútbol es una usina de negocios. Estará en las empresas saber jugar con la pelota a tiempo.