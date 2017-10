Abren los sobres técnicos para Renovar 2 con señales de alto interés de inversores

Tal como adelantó El Cronista la semana pasada, el Gobierno abrirá este jueves los sobres técnicos de las casi 100 ofertas recibidas hasta el viernes 13 en la ronda 2 de RenovAr. Allí espera obtener como resultado precios de generación de energía eléctrica renovable entre un 10% y un 15% más bajos que en las dos convocatorias realizadas en 2016, que le permitieron adjudicar un total de 59 proyectos por una potencia de 2423 megavatios (MW).

Desde la cartera que conduce el ministro Juan José Aranguren se explicó que la expectativa para esta ronda es seguir bajando los costos de la energía, en lo que sería un signo de consolidación del mercado.

En la adjudicación de la ronda 1.5 resuelta a fines de noviembre de 2016, fueron adjudicados 30 proyectos por un total de 1281 MW y un precio promedio de u$s 54 /MWh.

En este sentido, se explicó que si bien hay margen para reducir hasta un 15% aquellos precios de acuerdo con la tecnología, se considera que reducir el promedio por debajo de los u$s 50 sería un gran logro del programa de desarrollo de las energías renovables que impulsó esta gestión, a partir del marco legal que otorgó la Ley 27.191.

Tanto el número como los precios medios ofertados (u$s 56,20 / MWh en el caso de la energía eólica y u$s 57 / MWh en la solar-fotovoltaica) ya representaban un éxito destacado por el Gobierno, sobre todo si se considera que el costo medio actual de la energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional es de u$s 73 / MWh.

Además, los precios actuales resultan cuatro veces más baratos que los que pagaba el Estado a fines de 2015, que se ubicaban en los u$s 240 / MWh a proyectos de energía solar, y u$s 120 / MWh a energía eólica.