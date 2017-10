Paolo Rocca, achacado en IDEA

Sin incomodar al Presidente

"¿Qué querés ser cuando seas grande?"

Su presencia generó tanto expectativa como la del presidente Macri o la gobernadora María Eugenia Vidal. Paolo Rocca, presidente de Techint, fue la estrella del Coloquio de Idea, y tuvo una presentación varias veces aplaudida por los presentes. Pese a ello, algunas voces aseguraron que unos dolores en su cuerpo pusieron en riesgo su asistencia. Lo cierto es que luego su exposición, en la que defendió al CEO del grupo Clarín, Héctor Magnetto, de la acusación de "cobardes" que el periodista Jorge Lanata había disparado sobre los empresarios por su comportamiento en la era K, Rocca se retiró del Sheraton Mar del Plata acompañado por una persona que le llevaba unas muletas. Para fortuna de sus pares, Rocca estuvo e hizo de megáfono de las reformas que la platea le pidió al Gobierno.Durante dos días, los autoridades del Coloquio de Idea pidieron a los asistentes que vayan dejando por escrito preguntas para el presidente Mauricio Macri. Javier Goñi, presidente de la entidad y gerente General de Ledesma, y Gastón Remy, presidente de Dow Argentina, jugaron a ser "periodistas" y trasmitieron las preguntas. Pero, aunque lograron la primera definición pública del significado de "círculo rojo" –"son todos ustedes", dijo Macri, señalando a los asistentes– fue tal la coincidencia entre los empresarios y el Gobierno que casi no hubo que filtrar preguntas incómodas. Así, aunque Macri no habló de inflación, déficit, endeudamiento ni inseguridad, los organizadores reconocieron que "solo" filtraron una decena de preguntas.Mauricio Macri estaba cómodo y relajado. Hacía chistes frente a una hinchada que le aplaudía todos los gestos, tanto que dijo algunas frases –y furcios– que los asistentes dejaron pasar. Primero aseguró que, en fútbol, debe ser "el único" argentino que "vota" por Brasil. Luego, aunque estaba corto de tiempo, señaló que se podía quedar "si ninguno perdía el avión", pero el más llamativo de todos los comentarios fue uno sobre su hija.

El Presidente hablaba sobre la elección de los jueces, a los que recomendó "no ser amigos de los políticos, sino de la ley", y en el medio del relató coló una anécdota en donde contó que le sugirió a su hija mayor "ser jueza", cuando ella rechazó estudiar Ingeniería. "Me parece algo maravilloso, tener que uno asumir el rol de juzgar los actos de otros". La mayoría de los padres, sin embargo, hubiese sugerido a un hijo estudiar Derecho.

Un empresario con aspiración presidencial

Quieren que los ex legisladores trabajen

Además de ser CEO de Aeropuertos Argentina 2000, Matías Patanian es vicepresidente de River. De exitosa gestión junto a Rodolfo D’ Onofrio en los últimos cuatro años, con un club saneado económicamente y un gran presente deportivo, decidió no acompañar al mandamás del club para renovar el cargo en las elecciones del 3 de diciembre. ¿El motivo? Patanian quiere ser presidente del club de Núñez en 2021, por lo que bajó su candidatura ya que el estatuto "millonario" no permite que integre la Comisión Directiva por tres períodos consecutivos. El empresario ocupa una silla del directorio desde 2009."Te hago una apuesta: si el Chicho te hace laburar ahora, yo vengo a la sesión con el saco rosa del Negro Yoma". La frase partió de boca de un senador en actividad y se la dijo a uno que ya no lo es, pero que en los 90’ supo tallar fuerte en el palacio legislativo.

Días pasados asumió la Junta Directiva del Círculo de Legisladores, de la que participan los ex diputados Daniel "Chicho" Basile y Rafael "Rafa" Pascual, peronista y radical, presidente y vice respectivamente.

En el Salón Azul del Senado, Basile tomó aire, mirando firme y con voz en cuello, casi arengando, les dijo: "Veo a muchos de mis ex colegas diputados y senadores que todavía tienen mucho para darle al país. Este círculo es el ámbito apropiado para hacer esa contribución que el país tanto necesita y la mejor manera de devolverle a la patria algo de lo que nos dio".