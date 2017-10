Once candidatos para la Defensoría del Pueblo, vacante desde 2009

La comisión bicameral que debe proponerle al Congreso un candidato para ocupar la Defensoría del Pueblo ya recibió once postulaciones oficiales. El cargo, vacante desde 2009, requiere del consenso de los dos tercios de los senadores y los diputados, por lo que la elección del nombre implica una negociación profunda entre todos los sectores políticos. Y Cambiemos apuesta a completarla antes del recambio parlamentario de diciembre, cuando la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, asumirá todo indica una banca en el Senado.

Los postulantes que aparecen con más chances son dos peronistas: Humberto Roggero, avalado por el jefe del bloque de senadores del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), Miguel Pichetto; y Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad, respaldado por senador Rodolfo Urtubey (PJ-FpV). Otro sector del peronismo, el Movimiento Evita, propuso al diputado Remo Carlotto. El oficialismo, en tanto, presentó dos candidaturas: la de la ex ministra de Educación de la segunda gestión de Carlos Menem, Susana Decibe, respaldada por el PRO; y la del fiscal José Campagnoli, avalado por Elisa Carrió.

La propia Carrió cuestionó en duros términos a Decibe días atrás, durante el debate de los candidatos a diputados por la Ciudad en el canal TN. Allí acusó erróneamente a uno de sus rivales, Daniel Filmus, de haber sido jefe de Gabinete de Decibe cuando, describió, "cayó la universidad pública y la educación pública". Filmus no fue jefe de Gabinete de Decibe. Pero Decibe sí es la candidata del PRO para la Defensoría.

La nómina de postulantes se completa con Héctor Polino, de la ONG Consumidores Libres, impulsado por el Partido Socialista; el ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido, propuesto por los diputados Margarita Stolbizer (GEN), Victoria Donda (Libres del Sur)y Alejandro Grandinetti (Frente Renovador); el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, avalado por Donda; el economista y actual candidato del massismo porteño, Matías Tombolini, propuesto por el senador Omar Perotti (PJ-FpV); el ex diputado José Ramos, propuesto por Fernando "Pino" Solanas; y la ex titular del Inadi, María José Lubertino, avalada por la senadora Sigrid Kunath (PJ-FpV).

Originalmente, en la lista estaban también el ex canciller y actual postulante al Senado por Unidad Ciudadana, Jorge Taiana; y la primera candidata a diputada de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Graciela Ocaña. Taiana decidió bajarse él mismo; mientras que Ocaña, impulsada por el oficialismo, quedó afuera de la lista cuando estuvo claro que asumirá una banca en el Congreso.

Además de estos once candidatos oficiales, los rumores en los pasillos del Senado señalan a Juan Manuel Abal Medina como otro posible postulante de consenso si no consigue un escaño en la Cámara de Diputados en las elecciones del 22. Es el segundo candidato en la lista que para el Senado encabeza Florencio Randazzo y que, según muestran las encuestas, no alcanzaría un buen resultado tras quedar muy relegada en las primarias.

La semana última, la comisión fijó que el 26 será la fecha límite para la presentación de postulaciones, por lo que la lista podría ampliarse, ya sea con Abal Medina o con otros. Informalmente, sonaron como posibles postulantes con aval del radicalismo los nombres del actual titular interino de la Defensoría, Juan José Bockel, y del neurocientífico Facundo Manes, quien en junio rechazó ser candidato de Cambiemos en la provincia, enojado porque María Eugenia Vidal no le ofreció el primer puesto en esa nómina.

Una vez oficializados todos los postulantes, la comisión debería elegir hasta tres para proponerles a los plenos de ambas Cámaras. Sin embargo, ante la cercanía de la asunción de los nuevos legisladores, Cambiemos busca que la bicameral se decida sobre un solo postulante, para elevarlo a consideración de los recintos y avanzar rápido con la designación.

"Estamos intentando nombrar al Defensor del Pueblo este año y somos moderadamente optimistas de lograr un complejo acuerdo entre los bloques de ambas Cámaras. Tenemos la convicción de poner al día la institucionalidad y transparencia del país", destacó la senadora Marta Varela, presidenta de la bicameral.