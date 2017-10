Loma Negra busca fondos en la Bolsa para duplicar su capacidad en Olavarría

Con el objetivo de duplicar su capacidad de producción de cemento en Olavarría y sanear parte de su deuda, la cementera Loma Negra, controlada por el grupo brasileño Camargo Correa, lanzará una oferta pública inicial en la Bolsa de Nueva York y en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

La empresa informó que la oferta pública inicial será por 30 millones de nuevas acciones, con un rango de precio de entre u$s 3 y u$s 3,8 (con un promedio estimado en u$s 3,4), por la que prevé recaudar u$s 91,9 millones en la Bolsa de Nueva York y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). El dinero será destinado a ampliar la producción de la planta LAmalí, de Olavarría.

Además, el grupo venderá en oferta internacional 221 acciones que tiene en circulación, en forma de ADR (cada una equivale a 5 acciones ordinarias), a un promedio de u$s 17 por ADR. Con esta venta, estima recibir cerca de u$s 702,6 millones, que utilizará para cancelar parte del endeudamiento del Grupo InterCement, que controla Loma Negra. Pero la empresa no recibirá fondos por esta venta, aclaró Loma Negra en su prospecto de colocación.

Según informó, su deuda neta al 30 de junio de 2017 pasado ascendía a $ 4.446,3 millones.

Ante el aumento de la demanda de cemento, impulsada por una mayor obra pública, la empresa prevé invertir u$s 350 millones en su planta de Olavarría, para incrementar la capacidad de LAmalí, de 2,2 millones de toneladas anuales, a 4,9 millones, obra iniciada en agosto pasado, y que estaría terminada en 31 meses, según indicó la compañía. Así, cuando esté terminada, tendrá un 122% más de capacidad. "Una vez finalizada la ampliación, se prevé que LAmalí se transformará en la planta de cemento de mayor envergadura de Argentina y en una de las más grandes de América latina", destacó Loma Negra.

En total, entre todas sus plantas, cuenta con una capacidad de 9,9 millones de toneladas de cemento al año. Con la ampliación, su capacidad crecería en un 27,3%, a 12,6 millones de toneladas anuales.

Loma Negra capta el 45,4% del mercado en volumen de ventas en la Argentina, según datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (Afcp).

La inversión no es casual; responde al incremento de la demanda de cemento. De hecho, no es la única empresa que apunta a proveer a la creciente demanda. Semanas atrás, Cementos Avellaneda anunció que invertirá u$s 230 millones en la Argentina para aumentar un 36% su capacidad de producción de cemento (ver aparte).

En lo que va del año, a agosto, el consumo de cemento Portland creció 10,4%, frente a igual período del año anterior, a 7,65 millones de toneladas, por un alza de 9,8% en el mercado local (que proveyó el 99,4% del total) y una suba de 968,5% de las importaciones, a 46.052 toneladas, según datos de la Afcp.

La reactivación responde, sobre todo, a la demanda de la obra pública, por eso la Afcp modificó sus proyecciones para este año. A principios de 2017, estimaba una suba del 6%; ahora espera entre un 9% a 10% contra 2016, según la Afcp.

En 2016, los despachos de cemento habían caído un 10,7% interanual, con lo cual este año las empresas recuperan la demanda perdida.

Además de Loma Negra y Cementos Avellaneda (controlada por la catalana Cementos Molins y la brasileña Votorantim Cimentos en partes iguales), el sector está integrado por Holcim (ex Minetti) y Petroquímica Comodoro Rivadavia.