También en Chile habrá pérdidas millonarias

Las pérdidas por la ausencia de "La Roja" en la cita rusa también es catastrófica y presume pérdidas millonarias en todos los sectores. Por de pronto, y de manera directa, una de las grandes afectadas es la multinacional Nike, que ha visto como toda su estrategia minuciosamente marcada para los próximos años con Chile ha quedado seriamente afectada. Según el sitio especializado Marketing Deportivo, Nike pagó hace algo más de un año casi u$s 60 millones por vestir al equipo trasandino hasta 2023. Con una camiseta mundialista ya diseñada y con expectativas de éxito muy grandes en cuanto a ventas, la firma se encuentra ahora en una situación un tanto anómala, puesto que Chile no volverá a disputar partido oficial hasta bien entrado 2019, lo que ha trastocado todos los planes en cuanto a comercialización de la misma. No es la única afectada. Descontando los patrocinadores principales de la Asociación Chilena de Fútbol, toda la economía chilena también se verá afectada: ventas de televisores, dispositivos móviles, comunicaciones, bebidas, restaurantes, paquetes turísticos, todo sufrirá las consecuencias de la no clasificación para Rusia 2018. Por último, lo que si está claro es que la Asociación de Fútbol Chilena perderá, de entrada, un mínimo de u$s 10 millones, que es lo que abona la FIFA para las selecciones participantes: u$s 2 millones por su presencia en Rusia y otros 8 millones que como mínimo habría recibido por caer eliminada en la primera fase.