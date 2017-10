El mercado no cree que el Central disponga una agresiva suba de tasas

El Banco Central afrontará el martes el vencimiento de 381.044 millones de pesos en Lebac, para lo que el mercado no espera una agresiva suba de tasas a pesar del negativo dato de inflación ascendente que el INDEC dio a conocer la semana pasada.

Tras conocerse el 1,9% de inflación para septiembre, el mercado secundario no mostró una reacción virulenta y mantuvo la curva en sintonía con lo que venía mostrando, en torno a un 27,25% en el tramo de 270 días y casi no hubo modificaciones en el plazo más corto.

Lo que el mercado da como un hecho es que no habrá baja de tasas hasta avanzado el primer trimestre de 2018 e incluso los operadores comenzaron a especular ahora con un posible retraso en la nueva suba de tarifas que el Gobierno prometió para después de las elecciones legislativas.

La meta anual de inflación del BCRA de 17% fue superada ya en septiembre y ahora los operadores advierten que si hay un ajuste de tarifas, el IPC se mantendrá alto en octubre, noviembre y diciembre y eso generará un efecto arrastre sobre el indicador en el inicio de 2018.

Para el economista Amilcar Collante, del Centro de Estudios Económicos del Sur (Cesur), la tasa está actualmente muy agresiva dado que sigue diez puntos arriba de lo que marcan las expectativas inflacionarias para los próximos doce meses.

"Preveía que el mercado podía empinar un poco más la tasa después de conocerse el dato de inflación de septiembre, pero eso no ocurrió. Casi no hubo movimientos y el BCRA no salió a anticipar señales‘, dijo Collante en declaraciones a NA.

El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, señaló que en la semana previa a las elecciones, los vencimientos de Lebacs son los más bajos desde marzo, lo que podría generar que el BCRA no necesite de una expansión tan significativa de dinero para responder a quienes no renueven.

El vencimiento de Lebac del martes será mucho más llevadero para el BCRA que el del mes pasado, dado que -gracias al estiramiento de plazos- equivale a unos 100.000 millones de pesos menos que la licitación de septiembre.

Lo que podría impedir que el ministerio de Energía suba las tarifas de electricidad y gas para bajar el porcentaje de subsidios que reciben las empresas es el elevado rojo fiscal que el Gobierno pretende cerrar este año en 4,2% del Producto Bruto.

Operadores del mercado consultado por NA dan por hecho que el dato de inflación de octubre será más bajo que el 1,9% de septiembre, pero advierten que si se ajustan las tarifas en noviembre, la inercia alcista volverá, complicará más la a la inflación y podría demandar un mayor endurecimiento de la política monetaria.

"Por ahora, el Gobierno tiene todo para cumplir con la meta de déficit. Parece haber sintonía fina entre Hacienda y el BCRA. Y si el rojo fiscal se mantiene con tendencia a la baja, no hará falta que suban las tasas. Es un escenario complicado", dijo un operador de la city porteña.

Otro problema para subir la tasa, dicen los operadores, es el nivel del tipo de cambio, porque se profundizaría el atraso cambiario dado que los inversores que tienen sus carteras dolarizadas irían al peso generando una apreciación de la moneda nacional.