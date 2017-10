A una semana de las legislativas, se recalienta la campaña en la Provincia

Con la campaña electoral ingresando en su última semana, la Provincia de Buenos Aires está que arde. Mientras los candidatos de Cambiemos recorrieron San Fernando, encabezados por la gobernadora María Eugenia Vidal, la expresidenta Cristina Kirchner centró su actividad proselitista en La Matanza.

Allí la candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana renovó sus críticas contra el Gobierno al encabezar un acto en la localidad matancera de González Catán, donde cuestionó con dureza la situación del sistema de salud provincial.

"No puede ser que tengamos dos hospitales vacíos y paralizados", indicó, en referencia a las obras inconclusas en Laferrere (Hospital Néstor Kirchner) y Rafael Castillo (Hospital René Favaloro), al tiempo que apuntó que, para esos centros de salud no inaugurados, durante su gestión "se hizo la inversión de infraestructura" y que la administración actual "sólo tiene que poner la aparatología".

En esa línea, contó que escuchó a funcionarios del gobierno decir que "antes no se inauguraban hospitales sino estructuras" y aprovechó para chicanear: “Los edificios son mucho más caros que la aparatología, si no les alcanza la plata por qué mejor no prueban en poner menos publicidad en las rutas".

La respuesta de María Eugenia Vidal no se hizo esperar. En declaraciones a radio Nacional la gobernadora bonaerense dijo que su gestión no abrirá nuevos hospitales porque “la salud no es un edificio”.

“A mí no me interesa cortar cintas. Yo no vine a la gobernación para cortar cintas y decirle a la gente que tiene un hospital que después no tiene", disparó en una entrevista con el programa 'BorderPeriodismo', que conduce la periodista María Julia Oliván.

Y continuó: "Construir un edificio es la parte más fácil. Lo que vale la pena es poner equipamiento de última generación, que haya insumos, enfermeras y médicos. O seguridad. Y tecnología para que la gente sepa cuánto hay que esperar en una guardia".

Vidal puso como ejemplo el hospital Alberto Balestrini, inaugurado en varias oportunidades, al cual definió como "un hermoso edificio mal ubicado" y al que "va poca gente". "Nunca funcionó al 100%. Tiene tecnología, médicos y enfermeros, pero no funcionó porque lo que importaba era inaugurar el edificio y la foto del hospital nuevo", indicó.

Y concluyó: "No voy a abrir hospitales nuevos ni cortar cintas porque eso es una estafa a la gente".