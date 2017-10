Claudio Porcel, de Balanz: "El mercado de capitales puede multiplicarse por 10"

En el 53 Coloquio de IDEA en Mar del Plata el optimismo empresario con el país es casi de euforia. No lo opacó ni siquiera el mal dato de inflación de septiembre (1,9% mensual, 27,6% acumulado hasta septiembre). Además de los datos que muestran que "la economía arrancó", la mayor explicación es por el cambio político que implicño también un nuevo clima en el que los ejecutivos se sienten más cómodos.

¿Es excesivo el optimismo? Claudio Porcel, fundador y CEO de Balanz Capital, cree que no y asegura que las inversiones están viniendo. En diálogo con Cronista.com en el marco del encuentro empresario, reconoce que es importante que la agenda de reformas se lleve a cabo, pero también se muestra muy confiado en que el camino está marcado y el Gobierno, bien encaminado.

- ¿Crees que si al Gobierno efectivamente logra un buen resultado en las elecciones empezarán a llegar las demoradas inversiones?

- Es muy importante lo que va a pasar, que va a haber una votación muy importante para el Gobierno, más de lo que se espera. Vengo de una gira por Estados Unidos y Londres y el ánimo de los inversores afuera es muy positivo a nivel de empezar ya a traer inversiones de lo que llamamos FTI, que es la inversión directa, la que produce empleo.

Por supuesto que después de las elecciones vamos a tener que empezar a ver las reformas que se necesitan, la laboral, la impositiva, la ley de responsabilidad fiscal. Son muy importantes para que eso ocurra. Pero me parece que el Gobierno está muy concentrado y entiende lo que hay que hacer.

- Si esas reformas se demoran, ¿va a haber un golpe al ánimo inversor?

- El inversor de afuera no tiene corazón: viene si las condiciones son buenas. Creo que está muy entusiasmado con lo que está pasando en la Argentina y ya tengo mucha información de inversiones que están viniendo, porque esperan que esas reformas ocurran. Si esas reformas no ocurren, vamos a tener un problema, pero no tengo dudas de que van a ocurrir.

Es cierto que estamos con déficit fiscal. La Argentina viene de un deterioro muy grande y no es fácil salir de ahí. Pero creo que el proceso gradualista que el Gobierno puso como estrategia es bueno y que ahora lo va a poder acelerar por el apoyo de la gran mayoría de la sociedad.

- Ayer hubo un mal dato de inflación, superior al que se esperaba. ¿Sigue el momento de apostar al peso o con esta inflación el inversor debe apostar cambiar su cartera?

- Creo que sí (hay que apostar al peso). El Banco Central está haciendo lo que tiene que hacer; la Argentina es un país complicado, con una cultura inflacionaria muy grande y todavía no se abrió al mundo, entonces es difícil matar ese flagelo que desde hace muchísimos años nos imposibilita crecer como deberíamos. Creo que se va a lograr y me da la sensación de que a partir del triunfo electoral que va a obtener el Gobierno se va a poder avanzar más rápidamente con las reformas que son necesarias y que van a ayudar a que la lucha del Banco Central contra la inflación de manera más efectiva.

Hay consenso en que el banco central va a mantener la política monetaria dura y las tasas por lo menos no van a bajar de aquí a fin de año. ¿Siguen siendo buena estrategia las Lebac? ¿Cuándo pensás que el Banco Central va a poder empezar a bajar las tasas?

- Creo que el Banco Central, en este momento en el que está empezando a vencer en la lucha contra la inflación a pesar de que todavía se resiste, ha decidido mantener las tasas y bajar el martillo a último momento. No creo que las baje hasta marzo o abril del año que viene. No creo que vuelva a cometer el error de marzo-abril, cuando bajó las tasas y la inflación rebotó.

Tengamos en cuenta que después de las elecciones va a haber aumento de tarifas, que son necesarios, que tienen que ocurrir y que son inflacionarios. Es una lucha que va a tomar un tiempo más pero creo que se está yendo por el buen camino. El entusiasmo que hay afuera por la Argentina hace que el flujo de dólares sea muy grande y el tipo de cambio no debería ser una preocupación. Desde el punto de vista del inversor, estar posicionado en Letras como las Lebac o Fondos Comunes de Inversión en pesos (FCI) creo que es una muy buena inversión.

- El monto que se está inviertiendo en FCI crece, pero aún estamos muy lejos de los mercados desarrollados. ¿Qué más hace falta?

- No es una sola cosa sino todo este proceso: la convicción de la sociedad de seguir por este camino, las reformas que creo que van a empezar a ocurrir desde el 23 de octubre y en 2018, nuevas inversiones de esas buenas, de largo plazo, de las que generan empleo. Todo eso va a generar confianza parta que el ahorro de los argentinos que siempre estuvo afuera empiece a volver y canalizarse en los Fondos Comunes de Inversión, el mercado de capitales y el sistema financiero y que esa dinámica empiece a generar crédito para el que lo necesita.

La Argentina, con crédito, va a ser un país diferente. Yo creo que el mercado de capitales argentino se puede multiplicar por lo menos por cinco y hasta por 10.

- ¿En cuánto tiempo?

- El tiempo va a depender de la dinámica de la confianza. Pero creo que vamos a tener por lo menos 10 años más de sentido común. Y luego de 10 años de sentido común, éste empieza a prevalecer; podés tener distintas visiones, pero siempre dentro del sentido común, que la Argentina nunca lo tuvo.

En la Argentina no tenemos huracanes ni terremotos, pero tuvimos un problema que es el populismo, que fue peor que cualquiera de esas plagas. Me parece que ahora nos dimos cuenta de que tenemos que hacer las cosas diferentes y que va a ser muy bueno. Yo estoy muy entusiasmado, pero todos tenemos que hacerlo: los que están en el Gobierno y los que estamos afuera, porque estamos todos en el mismo barco y tenemos muchas ganas de ser exitosos y sentirnos orgullosos.