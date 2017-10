El hermano de Maldonado le pidió a Carrió que cuente lo que sabe a la Justicia

"Hay un 20% de posibilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile con la RAM". El final del debate televisivo de candidatos porteños se conmocionó con la afirmación de Elisa Carrió (Vamos Juntos). Ante el silencio del gobierno nacional, más precisamente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue el hermano del joven tatuador desaparecido el 1 de agosto quien le reclamó a la líder de la Coalición Cívica que, si tiene información, la aporte a la Justicia.

Consultado al respecto en Crónica TV, Sergio Maldonado sostuvo: "Le agradezco (a Carrió) que si tiene especulaciones se presente ante el juez Gustavo Lleral y le informe cuáles son, así lo encontramos a Santiago por lo menos en un 20%", al tiempo que cuestionó que se hiciera un "uso político-partidario" de la desaparición de su hermano. "Santiago no cruzó el río, se entregó. Y si se hubiera metido, nadie se puede quedar ahí, porque es bajo y no tiene corriente. Prefectura dijo que por ahí no puede pasar nadie. Él fue detenido, se entregó", completó.

La noche anterior, en el programa A Dos Voces, al ser interrogada por su contrincante de la izquierda, Marcelo Ramal, la diputada de Cambiemos había señalado: "Yo quiero la aparición con vida (de Maldonado) y estoy investigando. Estoy trabajando en eso. Cuando sepa que no está en Chile voy a hablar", afirmó Carrió, antes de precisar ese 20% de probabilidades.