Sindicalistas en diálogo, pero con pesimismo sobre el rumbo de la economía

Los sindicalistas se movían en grupo por los pasillos del coloquio de IDEA. Sonreían, saludaban a los popes de las diferentes industrias, como viejos amigos. De esos amigos que piensan diferente, tanto que a veces se nota.

A diferencia de lo que las mayorías de los empresarios repiten, en línea con el Gobierno nacional, respecto de la existencia de un sendero de recuperación, y que hay previsibilidad, los hombres que comandan la CGT se mostraron en desacuerdo con el optimismo privado

"No vemos un cambio en la economía respecto de la última marcha del 22 de agosto, falta certeza hacia adelante", aseguró el estatal Andrés Rodríguez, bajo la atenta mirada y acompañamiento de sus colegas, el marítimo Juan Carlos Schmid, Antonio Caló de la UOM y Gerardo Martínez, de la UOCRA.

"Hoy hay una leve recuperación económica, pero falta certeza hacia adelante. Vemos riesgos serios. Es cierto que bajó la pobreza, pero creció la indigencia, gente que no tiene para cenar", agregó Schmid

En esta línea, Rodríguez señaló que también son engañosos los números de empleo. "La mejora está dada por un aumento de empleados públicos y de monotributos, el sector privado no está absorbiendo trabajadores. Son todas alertas, por eso es que hay que construir certezas hacia adelante que hoy no las vemos", agregó el sindicalista.

El titular de la UOCRA apuntó a la inflación, asegurando que "lo fundamental que se necesita es una moneda. La lucha contra la inflación es fundamental porque impacta muy fuerte en la pobreza.

La mesa sindical escuchó ayer inexpresivamente, desde el fondo del salón, al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, que aseguraba que el país tiene que "pasar a las reformas en las que cada uno tiene que ceder un poco".

La reforma laboral está al tope de la demanda empresarial, y los sindicalistas lo saben. Ese fue el tema principal del almuerzo privado que ayer compartieron empresarios y sindicalistas. Y parece que la conclusión general fue una confirmación de que será sector por sector, tesis que se impondría sobre la que sostiene otro sector oficial, que apunta a una reforma general.

"Existe el mito que nosotros estamos enamorados de los convenios colectivos y que no los queremos modificar. Eso no es así", explicó Rodríguez. Pero aclaró que el modelo Brasil "no se discute".

Schmid remarcó que el compromiso del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue que "no nos vamos a mirar en el espejo de Brasil", señalando claramente el límite.

El acuerdo sectorial para Vaca Muerta sobrevuela en el imaginario de los empresarios y sindicalistas. Todos repiten que hay desconocimiento general respecto de cuál es el pensamiento oficial respecto de la reforma. Sin embargo, todos coinciden en algo que ya había adelantado Caló a este diario. "Si la reforma es bajar salarios, no la vamos a aceptar".

En medio de la discusión por la reforma, los representantes de los trabajadores miran las elecciones del 22 de octubre y sus implicancias.Rodríguez admitió que hay una ola favorable al oficialismo de cara a las elecciones del próximo domingo 22.

Aunque los sindicalistas y los empresarios muestran dos caras diferentes del análisis, coinciden en las consecuencias de las elecciones favorables para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires: esa "ola" de votos para Cambiemos podría "impulsar al Ejecutivo a acelerar con las reformas tributarias y laborales.