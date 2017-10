Plan Qunita: Manzur volverá a ser investigado

La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en la causa que investiga el presunto pago de sobreprecios en la compra de kits para recién nacidos del denominado "Plan Qunita" en 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Así lo resolvió la Sala III, que consideró "arbitraria y prematura" la decisión del juez Claudio Bonadio de apartar al ex ministro de Salud del caso, luego ratificada por la Cámara Federal. De esta forma, Manzur será nuevamente investigado, en tanto que en otro tramo de la causa ya están en juicio oral y público otros ex funcionarios del gobierno kirchnerista, entre ellos el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el sucesor de Manzur en el ministerio de Salud, Daniel Gollán, imputados por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario.Al momento de los hechos Manzur era el ministro de Salud y, de acuerdo a los jueces, en su gestión "se autorizó y aprobó un pliego de condiciones elaborado de manera irregular para limitar las chances de competir de otros oferentes".

En paralelo, por orden judicial, parte de los kits comenzaron a ser entregados en distintos puntos del país pero sin la cuna de cartón y otros elementos que caducaron mientras estaban a resguardo.