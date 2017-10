Suben u$s 1000 millones las reservas por nuevo repo

Las reservas del Banco Central subieron casi u$s 1000 millones ayer como resultado de un "repo" concertado ayer por el Tesoro con dos bancos internacionales.

El Gobierno concertó ayer la venta de bonos Bonar 2024 por u$s 1.000 millones de dólares a Credit Suisse AG y al Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) y su recompra en una fecha posterior, una operación de repo.

Como resultado de la nueva toma de deuda las reservas internacionales finalizaron el día de ayer en u$s 51.920 millones, con una suba de u$s 977 millones respecto al día hábil anterior.