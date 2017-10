Virginia Innocenti: "Estamos gobernados por gente sin alma"

Hace años que Virginia Innocenti abrió el paraguas del arte y sumó a su trayectoria como actriz, la de cantante, compositora, directora y tutora de artistas a los que les gusta "acompañar en su crecimiento y que encuentren su propia voz".

En pleno regreso a "En la luna", el show de canciones que es posible disfrutar lo sábados en el Camarín de las Musas, con invitados como Nico Fabio (el hijo de Leonardo) y Osmar Núñez (ambos estarán mañana con ella en el escenario), Innocenti habló con El Cronista sobre la actualidad del país.

Multifacética, admite que le encantaría sumarse a un proyecto de ficción, pero dice que no la han convocado a ninguno que le resulte interesante y que de por sí "casi no hay ficción en la televisión y tampoco se está haciendo cine". Sin embargo, desde 2000 que disfruta de otras actividades artísticas que, con mayor o menor repercusión, le permitieron dirigir, cantar y crear sus propios espectáculos. Lo que no implica que no lamente que haya, a su modo de entender, "una gran crisis con la cultura".

Falta poco para las elecciones legislativas. ¿Cómo estás viviendo la campaña?

-Trato de regular el nivel de invasión de información para preservarme un poco, porque las noticias espantosas que se escuchan todos los días no me dejan con energía para generar cosas buenas para mí.

¿Te gustaría que hubiese más debate de ideas?

-¿Hay debate? Me parece que debería haber más pluralidad de voces. Hay mucha información manipulada. Hay candidatos que escucho que tienen propuestas claras, y otros que hablan mucho pero que no dicen nada, que es también una forma de proponer algo. El tema es que hay que afinar el oído. Pero hay muchos discursos vacíos y mentirosos.

Se habla mucho de la polarización, pero hay más que macrismo y kirchnerismo para votar. ¿Qué opinás?

-Lamentablemente padecemos históricamente esto. Tiene que ver con el nacimiento de nuestra patria. Pero me parece que la discusión y la posición es la misma: o construirnos un país solidario, inclusivo, en donde la mayor cantidad de gente posible tenga una vida digna, o avalamos la idea de volver a la época del Virreinato, donde hay dos o tres que la pasan bien y el resto somos sus esclavos. Es eso lo que está en discusión. En ese sentido, está tan polarizado que los que no quieren deteriorar su vida y la de sus seres queridos tienen que unirse para poder estar fuertes frente al ataque arrasador de la codicia de los otros.

¿Te genera esperanzas de cambio o equilibrio estas próximas elecciones?

-(Duda). Ojalá. Vamos a ver. Pero creo que hay mucha gente que como la está pasando tan mal, está reaccionando y entendiendo que, por lo menos, por este camino, no está bueno seguir.

¿Qué te parece prioritario hoy?

-Bajar el nivel de violencia que está naturalizada desde el Gobierno: la represión, la censura en todo sentido. Y que la gente tenga trabajo digno.

¿Cómo ves al Gobierno?

-Sólo te puedo decir que veo a la gente muy triste; salvo a dos o tres. Estamos gobernados por gente sin alma. Tenemos un desaparecido en democracia. Es una atrocidad de la que no se hacen cargo. Lo único que quiero es que haya respuestas.

¿Cómo analizás los casos de corrupción ocurridos durante el kirchnerismo? Se están activando las causas que vinculan tanto a Cristina Kirchner como a Julio De Vido...

-No sigo cada caso. Pero creo que, lamentablemente, está muy corrompido el sistema judicial. Se hicieron intentos de democratización, pero no se pudieron llevar a cabo. Lo que sé, es que lo que yo hago, lo hago con mucho amor. Mi deseo como artista es intentar ponerles voz a aquellos que no la tienen y he trabajo toda mi vida para estar cerca y colaborar con ganar derechos para el bienestar de las mayorías. Todo lo que violente esos derechos obtenidos que han costado tanto dolor e incluso la sangre de mucha gente, obviamente me entristece. Yo quiero que los habitantes del país podamos tener una vida más amorosa. Pero para eso todos tenemos que estar dispuestos a renunciar a algo para que la cosa sea más equitativa. Sin embargo, ningún gobierno neoliberal ha impulsado estas causas.

¿Qué opinás de la toma a las escuelas públicas que hubo en la ciudad de Buenos Aires? ¿Te pareció válida la medida de protesta?

-Los chicos, en los pocos espacios que tuvieron posibilidad de hablar, fueron demoledoramente claros. Pero hay sistemas de pensamiento que no toleran que los jóvenes tengan pensamiento crítico. ¿Qué otra cosa podían hacer si no fueron recibidos? ¿De qué otra manera pueden ser escuchados? ¿Cómo se evita ser arrasados?

Con los pies en la Tierra y la Luna

Artista multifacética, los sábados de octubre, a las 21.30, en el Camarín de las Musas, canta "En la luna, canciones de amor", con un repertorio que ella misma seleccionó en la que combina pop, zamba, tango, bolero y clásicos de autores como Leonardo Favio, Nino Bravo, Silvio Rodríguez, Juan Manuel Serrat, Carlos Gardel, Chavela Vargas y Joni Mitchell, entre otros.

La acompaña en guitarra Sergio Zabala y algún invitado para el recuerdo. "Convocamos a un clima amoroso, a un poquito de alegría y de abrazo fraterno y musical", invita.

Además, tiene ganas de reversionar temas propios y no descarta hacer un show con sus canciones y la de su coequiper, también compositor, Zavala.