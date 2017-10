Donda: "Macri no está haciendo nada para encontrar a Santiago Maldonado"

La diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, presidenta de la Comisión de DD.HH. de la cámara baja, sigue de cerca el curso de la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado. Antes de viajar a la localidad de Esquel para entrevistarse con el nuevo juez que investiga el caso, Gustavo Lleral, conversó con 3Días. "A mí no me interesa el impacto que este caso pueda tener en la campaña -dice, tajante-. El único impacto que me interesa es que aparezca Santiago".

La diputada, referente de la agrupación Libres del Sur que se fue dando un portazo del Frente 1País que lidera Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires al no estar conforme con el armado de listas de cara a las PASO, prefiere no opinar sobre el resultado de la sociedad política que Margarita Stolbizer (que preside el interbloque Progresistas que integra Donda) entabló con el tigrense y que la dejará fuera del Congreso: "La evaluación de si le sirvió o no, tendrá que hacerla Margarita. El desafío del progresismo es instalar un proyecto progresista en la Argentina", sostiene. Y ratifica que pese al quiebre en Buenos Aires, la agrupación que lidera mantiene su apoyo a 1País en Capital y otras provincias.

A dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, ¿qué mirada tenés del caso?

-En principio, soy optimista con el cambio de juez, hasta ahora por todo lo que venimos escuchando, tanto de parte de la abogada como de algunos miembros de la comunidad, el juez Lleral se viene moviendo mejor que Otranto, asi que da alguna esperanza de que esto se pueda resolver.

Venís siendo muy crítica con el papel del Gobierno en la búsqueda. ¿Creés que Macri está haciendo lo suficiente para encontrarlo?

- No. Si un Estado no puede encontrar a una persona, es porque no hizo lo suficiente. Dicho esto, creo que el Gobierno tuvo diferentes actores que se manejaron de diferente forma. Ninguno hizo lo que tenía que hacer, pero una forma de actuar fue la del ministro de Justicia, Germán Garavano, que deja como alguna puerta abierta, fue más receptivo con la familia Maldonado, y otra forma de actuar que hoy obstaculiza el proceso de justicia es la de quien todavía hoy es ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que creo debería renunciar. Cada día que pasa creo que las figuras penales que le pueden caber a la ministra son más graves. Al haber rechazado la carátula de desaparición forzada de persona en la causa, lo que ella no hizo fue aplicar la ley, entonces hay incumplimiento de los deberes de funcionaria.

Parecía que el caso iba a tener un impacto fuerte en la campaña y finalmente no resultó así. ¿La sociedad no se involucró demasiado?

-No estoy de acuerdo. Todos en la calle me preguntan por Maldonado. Y a mí no me interesa demasiado el impacto en la campaña. Yo quiero que el único impacto que tenga sea en la Justicia, en el expediente donde se está investigando la desaparición de Santiago. Y el impacto debería ser que aparezca Santiago.

¿No es desproporcionado que algunos organismos y sectores políticos hagan paralelos de Macri con la dictadura por este caso?

-Es una desaparición en democracia, de ahí a decir que Macri es la dictadura, sí, me parece que es una desproporcionalidad y que le hace mucho daño a cualquier causa de DDHH. Pero también me parecía una desproporcionalidad cuando Lilita Carrió decía que el gobierno kirchnerista era fascismo o era la dictadura. Hay que ser respetuoso, dictadura es dictadura y democracia es democracia. A mí puede no gustarme Macri, ahora, lo eligió la mayoría de la gente. En todo caso, pelearé en las urnas o por otro proyecto político, pero no puedo decir que Macri es la dictadura porque no lo es, no puedo decir que Macri levantó el teléfono y dijo "desaparezcan a Santiago Maldonado" eso es una locura. Ahora, el Presidente no salió a hablar, o salió tarde y mal, acerca de la desaparición de Santiago. Y tiene una ministra de Seguridad que aún sostiene en su cargo al jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, que estaba presente en el lugar de los hechos y que estuvo al mando de la represión no legal que llevó adelante Gendarmería y que termina con la desaparición de Santiago. Macri no está haciendo nada para encontrarlo. Pero así como Macri no está haciendo nada en este caso, tampoco hizo nada Cristina con la desaparición de Iván Torres, un joven desaparecido en Chubut por el cual la Argentina tiene una condena internacional en 2011 por desaparición forzada. Iván Torres, igual que Santiago, sigue desaparecido.

Faltan 10 días para las elecciones. Libres del Sur acompañaba a Massa en la Provincia y al final retiró ese apoyo. ¿Qué pasó?

- Nosotros estábamos con el partido de Massa, con el Frente Renovador y con el GEN construyendo 1País en la provincia de Buenos Aires, en un momento no hubo acuerdo y me parece que cuando vos querés construir un frente de diversidad las propuestas tienen que reflejar esa diversidad y no fue así.

Lo más probable es que ni Massa ni Stolbizer entren al Congreso, víctimas de la polarización. Vos estás en el interbloque Progresistas con Margarita, ¿creés que se equivocó al aliarse con Massa?

-Tendrá que hacer la lectura Margarita Creo que el progresismo tiene un desafío, que es poder instalar un proyecto progresista en la Argentina. Para Libres del sur, ése no fue un frente que nos contuvo en la provincia de Buenos Aires, sí logramos construir un frente que nos contiene en la ciudad de Buenos Aires y en algunas otras provincias donde vamos con el frente 1País. Es nuestro caso, en el de Margarita será otra experiencia, asi que la evaluación acerca de si le sirvió o no la tendrá que hacer ella.

¿Por qué creés el Gobierno obtuvo el apoyo que obtuvo en las PASO -y que todo indica se va a repetir el 22? Aún con la economía complicada buena parte de la sociedad mantiene las expectativas de que su situación mejore...

- Creo que le sirvió la política de la polarización y mientras Cristina se siga prestando a una suerte de "vamos todos contra Cristina", esto le va a seguir siendo útil al Gobierno nacional mientras mantenga una situación económica relativamente estable, muy desmejorada, pero relativamente estable para los sectores medios y medios altos. Pero no creo que el Gobierno cumpla con las expectativas de acá a dos años, sobre todo por lo que vinieron diciendo antes de la campaña: ellos tienen proyectos de reforma jubilatoria, de flexibilización laboral, proyectos que están en el Congreso esperando ser tratados Hace poco el presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados me planteaba una modificación tributaria pero donde no se toquen los impuestos que estamos pagando y Argentina es un país donde se paga muchos impuestos, sobre todo los sectores medio-bajos y medios son los que más pagan.

¿Qué suponés viene después del 22?

-Creo que el Gobierno va a profundizar el ajuste.

Hoy vemos avance en las causas de corrupción, sobre todo las que involucran a ex funcionarios K. ¿Confiás en esta Justicia?

- Hay que hacer una diferenciación entre Justicia y Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que administrar Justicia y no siempre lo hace, esa es la diferencia. Si vos me preguntás si confío en el Poder Judicial, creo que es uno de los tres poderes de este país tal vez más estático, porque es el que menos renovación tiene, pero si algo me enseñaron en Filosofía del Derecho es que está tan loco un loco que se crea juez como un juez que se lo crea, es decir, que una persona que crea que es juez y no es juez, esta loco, un juez que crea que es juez sin medir el humor social también está loco. Yo creo que los jueces manejan mucho ese timing y miden cómo está el humor social y, en ese sentido, tengo una esperanza que se modifiquen las cosas y que no avancen sólo las causas de aquellos funcionarios que no están en el poder, sino que avancen también las causas de funcionarios que están en el poder para mostrar que realmente tenemos un Poder Judicial independiente.

Por la mujer

"Hay un techo para la participación de la mujer en cualquier espacio de poder. Siempre se nos exige más que al hombre. Todas las mujeres, estemos o no en lugares de poder, tenemos una doble exigencia, porque somos las que llevamos una carga que la sociedad todavía no reconoce, y el Estado no reconoce, que son las tareas de cuidado, las tareas domésticas", dice Donda, quien trabaja en la redacción de un proyecto de ley que establezca un sistema integral de cuidado para que el "trabajo invisible" de las mujeres empiece a ser observado por el Estado. Pero amén de las leyes, aclara, "hace falta una modificación cultural que implica que los hombres dejen de ayudarnos y empiecen a hacerse cargo del 50% que les corresponde". Pero falta, admite. "La mujer en lugares de poder, simbólicamente, cambia el lugar de la mujer en la sociedad. Después hay que ver las políticas que llevan adelante", resume.